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川普稱和伊朗討論富有成效 美期中選舉前不會恢復攻擊

中央社／ 華盛頓8日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

傳出美國總統川普（Donald Trump）有意在11月3日期中選舉之前對伊朗發動新一波攻擊，不過川普今天發文表示，美國正和伊朗進行富有成效的討論，在期中選舉前不會對德黑蘭發動攻擊，他並重申「伊朗不能擁有核武」。

「大西洋月刊」（The Atlantic）昨天報導，川普政府正考慮在期中選舉前空襲伊朗。新聞網站Axios也引述美國官員說法報導，五角大廈數天前指示美軍中央司令部（CENTCOM）完成在伊朗重啟大規模作戰行動的準備工作，可能在美國期中選舉前行動。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「我們正與伊朗伊斯蘭共和國進行富有成效的討論」，並稱，伊朗目前在經濟和軍事上都處於非常糟的狀況，美軍對伊朗港口的封鎖將繼續維持，且透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）輸送的原油量「創下新高」。

川普還說，美國於11月3日舉行期中選舉之前，「我們在任何時間都不會對伊朗發動攻擊」。他也不忘重申，「伊朗不能擁有核武！」

Axios指出，如果未來3、4週內恢復戰事，可能影響期中選舉，部分原因是油價可能因此上漲。

川普今年2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊後，戰事至今仍未落幕。這場戰事引發高通膨，民眾生活大受影響，使得川普近月來的支持度持續下滑，衝擊他所屬的共和黨選情。

外電報導，傳出美軍可能在期中選舉之前再襲伊朗的消息後，國際油價今天大漲5%左右。

荷莫茲海峽為全球重要航道，在戰爭爆發前，約承載全球1/5的石油及天然氣運輸。

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