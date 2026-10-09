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沙烏地首都遇襲 多家航空公司暫停航班、美籲公民提高警覺

中央社／ 利雅德8日綜合外電報導

在葉門叛軍「青年運動」宣稱攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德的機場後，德國漢莎航空集團及3家印度航空公司今天宣布，將暫停飛往利雅德的航班。美國也呼籲在沙國的公民提高警覺。

葉門內戰已持續十多年，近來戰況加劇，叛軍青年運動（Houthi）獲伊朗撐腰，沙烏地則力挺葉門政府。

漢莎航空（Lufthansa）發言人告訴路透社，基於「中東當前局勢發展」，集團旗下航空公司將暫停飛往利雅德（Riyadh）的航班，直至10月16日。

印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）宣布，已取消所有往返利雅德的航班，直至10月9日。印度航空公司（Air India）與阿卡薩航空（Akasa Air）也告訴路透社，已取消所有往返利雅德的航班，直到10月10日為止。

印度航空公司補充道，一架從印度德里（Delhi）飛往利雅德的班機今天折返德里。阿卡薩航空則取消兩個原定航班。

根據一名目擊者及3名知情人士的說法，今天稍早，可以看到利雅德機場內一架停在地面上的飛機正在冒煙。

葉門叛軍青年運動表示，他們用彈道飛彈攻擊利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport），但沙烏地官方未立即證實此事。

沙烏地當局昨天表示，本週利雅德機場及西南部艾卜哈（Abha）機場遇襲，造成3人死亡。

全球航班追蹤網站FlightRadar24的資料顯示，今天晚間，多個前往利雅德的國際航班已取消。

法新社報導，美國今天呼籲在沙烏地的美國公民「提高警覺」。

美國國務院領事事務單位在社群平台X寫道：「美國使團獲悉，10月8日利雅德的哈立德國王國際機場遭到攻擊，提醒所有美國公民提高警覺。」貼文並提到，目前在沙國工作的美國政府人員，若要使用這座交通樞紐，必須取得特別授權。

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