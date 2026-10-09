川普發言對油市影響力 逐漸下滑

美伊衝突延燒七個多月，不確定性居高不下，石油交易員改變行為，減少聚焦美國總統川普的言論，加強緊盯實體石油流動的現況，並且減少對油價走勢的押注。

在衝突爆發初期，川普的言論總會引發國際油價劇烈波動，惟彭博資訊分析油價走勢後發現，川普發言的影響力已降低。

石油交易員表示，目前已減少聚焦川普的言論，轉而對實體供應或石油流動改變的證據，同時縮減押注油價走向的規模。

Again資本公司合夥人基爾德夫指出，過去幾個月來充斥各種資訊，簡直是在玩「地緣政治輪盤」，現在大家都縮減交易規模。

隨著傳統投資人退居場邊觀望，油市的主導力量逐漸轉向由動能驅動的演算法交易，常導致油價迅速反轉，也會讓期貨市場與實體市場的行情脫鉤。

多數交易員坦承，不會完全無視川普言論，因為他仍擁有對伊朗軍事部署最終決定權，但許多投機客也不願大舉布局油價未來走勢。

JonesTrading機構服務公司首席市場策略師歐洛克說，川普每天都會談很多話題，又頻繁改變心意，在幾輪之後，市場逐漸麻木。