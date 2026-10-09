國際油價 一度上衝逾5% 因美傳在期中選舉前攻擊伊朗、熱帶風暴進逼墨西哥灣

國際油價8日盤中跳漲逾5%，因中東戰雲加深，美國據傳準備在11月3日美國期中選舉前恢復攻擊伊朗，甚至可能提前到本月底，葉門胡塞青年運動組織與沙烏地阿拉伯衝突不斷，加上熱帶風暴將侵襲美國墨西哥灣，使當地油氣業者減產，增添供應與運輸憂慮。

倫敦布蘭特原油期貨8日盤中大漲5.3%至每桶105.48美元；西德州中級原油期貨也一度攀揚5.2%，報每桶92.84美元。

美國政治新聞網站Axios報導，五角大廈幾天前已要求負責中東事務的中央司令部，完成重啟攻擊伊朗準備，命令並未包含發動攻擊的具體時間，預料將大規模轟炸伊朗能源、基礎設施以及核子目標等標的。

報導指出，美國總統川普還沒做出最後決定；美國和以色列消息人士則透露，可能會在11月3日美國期中選舉前，甚至提早到10月27日以色列國會大選之前。

《大西洋月刊》7日披露，川普正在考慮於期中選舉前再次攻擊伊朗。白宮已要求國防部研擬在期中選舉前能夠攻擊伊朗的選項，即便攻擊行動可能無法把伊朗拉回談判桌、也難以壓低油價，但可望讓川普展現強勢，宣告某種形式的勝利。

中東的攻擊事件正日漸增加，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，一艘油輪在卡達附近海域遭攻擊，是近一個月來，首度有油輪在波斯灣深處遇襲。海事安全人士透露，上周行經荷莫茲海峽的油輪遭攻擊事件，為2月底美伊戰爭爆發以來單周最多，顯示伊朗想彰顯對荷莫茲海峽的掌控力。

伊朗支持的青年運動組織過去兩天則攻擊沙國兩座機場，引發沙國聯軍展開反擊。

同時，美國墨西哥即將遭遇熱帶風暴「伊賽亞斯」（Isaias）侵襲，當地石油與天然氣生產平台已陸續關閉，截至7日已關閉每日逾51萬桶的原油生產作業，相當於當地產量的25%，每日逾3.5億立方英呎、約16%的天然氣生產作業也暫停。另一方面，油輪費率創紀錄飆漲，也加劇油價的上漲壓力。