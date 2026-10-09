美伊開戰7個月 美軍步步後撤

美軍上周末接獲可信情報，顯示伊朗支持的人員計畫發動無人機攻擊，匆忙將十二架Ｂ-1轟炸機撤離英國一座空軍基地。儘管美國總統川普堅稱沒什麼大不了，但紐約時報指出，這是美伊開戰七個月來，美軍再次被迫撤退，縮減全球部署。

美軍去年六月空襲伊朗三處核設施，今年一月又成功突襲委內瑞拉擄走總統馬杜洛。川普原本希望藉由攻擊伊朗，再次展現美軍強大實力，但隨著戰事延燒，美國的重大弱點逐漸暴露，迫使五角大廈做出一年前未曾考慮的調整。這場戰爭非但沒有增強美國實力，反而限制其軍事力量，凸顯川普發動戰爭的意外後果。

伊朗轟炸中東各地美軍基地報復美軍空襲，美軍在中東的十三座主要軍事基地中，許多很快就因受損而無法供人員進駐，其中科威特境內基地情況最嚴重。

美軍人員如今已從巴林、科威特、阿聯及卡達基地撤離，這些基地均位於伊朗飛彈與無人機射程內。部分基地必須重建，五角大廈對就地重建興趣不大，若國會批准經費，美軍將把基地遷往更遠的地方。

中東基地關閉，加上英國基地使用受限，使美軍海外部署後勤作業更加複雜。美國轟炸機仍能抵達目標，但必須從本土起飛，耗費更多時間及空中加油資源。美國航艦戰鬥群仍能在波斯灣以外的阿拉伯海巡邏，但如今必須仰賴約三千五百公里外、位於印度洋的迪亞哥加西亞島補給，額外耗費數周時間及龐大成本。

更重要的是，美軍這些撤離行動，讓伊朗發現他們有能力迫使超級強權撤退，其他潛在對手也可能得出相同的結論。儘管川普宣稱伊朗海軍已遭摧毀、空軍喪失作戰能力，經濟也因海上封鎖而搖搖欲墜，但是伊朗仍能迫使美軍飛機與人員撤離原本安全的基地，而且愈撤愈遠。

德州農工大學副教授塔巴爾本月在「外交事務」撰文指出，伊朗現在「正對美國採取升高衝突、持續進攻的戰略」。他認為伊朗將加強打擊美國區域夥伴的經濟，重創全球能源市場，並擴大攻擊美國軍事設施，甚至出手奪取波斯灣阿拉伯國家境內已遭美軍棄守的基地。