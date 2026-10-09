中東戰雲 傳川普將再炸伊朗 油價跳漲

美國據傳準備在十一月三日期中選舉前恢復攻擊伊朗，葉門青年運動組織與沙烏地阿拉伯衝突不斷，加上熱帶風暴將侵襲美國墨西哥灣使當地油氣業者減產，國際油價八日盤中跳漲近百分之五。

國際油價基準倫敦布倫特原油期貨，八日盤中大漲百分之四點九九，至每桶一○五點二美元。

政治新聞網站Axios引述美國官員表示，五角大廈已下令美軍中央司令部準備恢復對伊朗大規模作戰，消息人士透露，時間點可能落在十一月三日美國期中選舉前，甚至提早到十月廿七日以色列國會大選前。

報導說，美國總統川普仍在權衡出手時機，尚未做出最終決定，美軍這項指示並未訂出具體日期。消息人士指，美國可能與以軍聯手，大規模轟炸伊朗能源設施、基礎建設及核設施。

由於距離美國期中選舉只剩不到四周，若川普選擇在未來三至四周內恢復大規模軍事行動，戰事可能牽動選情，導致油價進一步上漲。戰火也可能牽動以色列國會大選，伊朗很可能以數百枚彈道飛彈攻擊以色列作為報復，而戰事或情勢升高可能在政治上有利於以國總理內唐亞胡，使對手難以在選戰最後階段對他發動攻勢。

大西洋月刊七日也報導，川普考慮於期中選舉前再次攻擊伊朗。攻擊行動可能無法把伊朗拉回談判桌，也會抬高油價，但可讓川普展現強勢，宣告某種形式的勝利。

川普國家安全團隊二日在大衛營開會數小時，討論美伊戰爭及其他議題。一名以色列官員透露，會議部分內容聚焦是否恢復對伊朗的大規模作戰。美國國務卿魯比歐會後表示，這場會議著眼於長期外交政策規畫。

另一方面，川普七日與內唐亞胡通話，是兩人數日內第二度通話，此前雙方已有數周幾乎沒有交談。一名美國官員表示，兩人在通話中談到「向二○二三年十月七日哈瑪斯突襲以色列大屠殺的罹難者致意」。

這通電話是在內唐亞胡與國家安全團隊開會討論伊朗問題後進行。

美伊可能重燃戰火，伊朗支持的青年運動組織過去兩天則攻擊沙國兩座機場，引發沙國和葉門政府軍反擊，加上墨西哥灣將遭遇熱帶風暴「伊賽亞斯」侵襲，當地石油與天然氣生產平台已陸續關閉減產四分之一，帶動油價上漲。