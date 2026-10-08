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以色列追思聲中再炸加薩 10月7日襲擊3週年戰火仍未熄

中央社／ 雷姆7日綜合外電報導

以色列今天舉行默哀儀式，悼念哈瑪斯襲擊滿3週年，同時以軍對加薩發動新攻擊，國內掀起激烈政治辯論。距大選僅數週之際，這場以國史上死傷最慘重的事件將成為選戰核心議題。

法新社報導，在諾瓦音樂節（Nova Music Festival）現場，罹難者家屬肅穆低頭致哀。2023年10月7日哈瑪斯（Hamas）武裝分子黎明時分，乘坐卡車和滑翔傘開槍在此開槍射擊。但至少有一人以播放電子舞曲的方式，悼念逝者。

無論是在諾瓦音樂節現場，還是3年前同樣遭遇集體屠殺的卡法阿扎（Kfar Aza）農場，法新社記者都在追思儀式期間，聽到邊境另一端加薩傳來的巨響。儘管停火協議已正式生效1年，以色列仍發動新一輪攻擊。

加薩官員表示，這幾起攻擊在當地造成5人死亡。為了報復以色列遭遇史上最嚴重的攻擊，加薩多數地區在以色列持續不斷的轟炸下已化為廢墟。

在諾瓦音樂節現場，喪女的卡狄亞．左哈爾（KatiaZohar）表示，攻擊發生的清晨6時29分是「永遠改變我們人生的一分鐘。」她的女兒巴爾．左哈爾（BarZohar）罹難時年僅23歲。

53歲的達維塔什維利（Anna Davitashvili）則播放攻擊發生時，派對群眾正在跳舞的最後一首電子舞曲，悼念25歲時與友人在諾瓦音樂節遇害的長子夏恩（Shaun）。

傍晚時分，特拉維夫一座公園舉行由倖存者與罹難者家屬籌辦的追思儀式。現場安排歌曲演唱、悼詞致敬與影片播映，吸引數千人到場參與。

這場活動由以色列各大電視頻道轉播，並由曾作為人質的沙拉比（Eli Sharabi）共同主持。沙拉比的妻子和兩名女兒在這場攻擊中喪生，他的兄弟也在加薩遭到拘禁期間死亡。

他說：「今晚，我們深切懷念那些不幸遭屠殺的遇害者與陣亡將士，也將擁抱那些負傷、至今心中仍留有傷痕的人們。」

以色列主要反對黨參選人皆到場出席，其中包括總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的主要對手艾森科特（Gadi Eisenkot）。

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