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影／川普再談伊朗飛彈攻擊洛杉磯、聖地牙哥 稱不會讓這種事發生

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普7日在德州聖安東尼奧出席競選造勢活動。美聯社
美國總統川普7日在德州聖安東尼奧出席競選造勢活動。美聯社

美國總統川普5日表示，伊朗可能「摧毀」洛杉磯和聖地牙哥，引發加州政界強烈反彈。不過，川普7日在德州一場造勢活動上重申相關言論，並強調美國不會讓這種情況發生。

國會山莊報報導，川普在聖安東尼奧的競選造勢活動上說：「你們想看到慘劇嗎？想看到問題嗎？我前幾天就說過，讓他們朝聖地牙哥或洛杉磯發射一枚飛彈。你們想看到恐怖場面嗎？讓他們攻擊聖地牙哥。讓他們攻擊洛杉磯。」

川普接著說：「你們想看到壞事發生嗎？想看到一個國家急速走向崩潰嗎？我們不會讓這種情況發生。」

川普5日在內布拉斯加州發表相關言論後，加州州長紐森隔天接受國會山莊報訪問時，批評川普「患有精神疾病」，並呼籲援引美國憲法第25修正案，由副總統接掌總統職權。

白宮則強烈反駁外界對川普言論的解讀。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）6日在X上表示，媒體對川普言論的「失控反應並非建立在現實之上」。他指出，川普「顯然是在說，如果沒有阻止一個擁有核武的伊朗，美國城市就會受到威脅」，並稱美國因川普而更加安全，伊朗現在「沒有核武、沒有海軍、沒有空軍，也沒有錢」。

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