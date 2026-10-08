影／伊朗猛攻科威特美軍基地！CBS獨家揭露遇襲畫面 守軍趁夜撤入沙漠

CBS新聞7日發布獨家取得的影片，呈現美伊戰爭7個月前爆發時，美軍在科威特的主要基地布林營（Camp Buehring）遭伊朗攻擊的情況，揭露開戰最初幾天美軍承受的壓力。

布林營又稱CBKU，距伊拉克邊界約40公里，20多年來一直是美軍向中東各地部署的主要集結地。影片由一名派駐當地的人員拍攝，CBS新聞透過檔案內嵌的中繼資料，並比對其他基地受損照片，驗證影片真實性。

戰爭爆發後，伊朗一再攻擊布林營，部分攻擊來自伊拉克。影片捕捉到攻擊命中瞬間及爆炸後的景象，可見建築物與軍事裝備受損。彈道飛彈與無人機迫使美軍士兵躲進掩體。目擊者指出，伊朗派出的F-5戰機飛得很近，「我都能看見他們的頭盔。他們飛進來，攻擊我們，然後就飛走了。」

根據報導，布林營守軍的.50口徑彈藥嚴重不足，當時部分士兵改調至科威特烏達里沙漠（Udari Desert）。知情美方官員透露，2名士兵4月底在當地遭雷擊受傷。

美國中央司令部（CENTCOM）拒絕評論。五角大廈也沒有評論，僅請記者參考國防部長赫塞斯3月4日的相關發言。赫塞斯當時表示：「在集結進攻作戰力量的同時，我們撤離了絕大多數美軍，也就是原本在我們基地內超過90%的美國人，讓他們撤出伊朗火力範圍。這就是我們所說的『撤出X點』。」

消息人士表示，戰前布林營約7000名官兵大多已移往其他地方，駐科威特美軍多數也已調離原駐地。這是五角大廈「撤出X點」（Get off the X）計畫的一環，意指離開容易遭到攻擊的位置。

布林營仍有超過100名士兵留守。他們擔心，這座孤立的基地缺乏足夠設備與能力，難以應付持續攻擊可能造成的大量傷亡。一名消息人士因軍方嚴格限制對媒體發言而要求匿名，表示：「他們把我們打得很慘，太可怕了。有很多勇敢的傢伙留在那裡戰鬥，而國內的人不知道發生了什麼事。我們不得不放棄基地。」

一名在科威特另一處駐地負責後勤及行動管理的陸軍資深官員向CBS新聞證實，當時確實擔憂.50口徑彈藥及愛國者飛彈連等其他「精良」軍備的供應。美軍最終決定撤離，官兵將能帶走的裝備裝上車，趁夜深入科威特沙漠。

這些偏遠駐地後來成為前進作戰基地（FOB）。布林營與這些基地無人因敵方火力喪生，但有數人受傷，包括遭雷擊的士兵。官兵5月離開前進作戰基地，前往阿里夫詹營（Camp Arifjan），隨後轉移至中東境內外的其他地點。消息人士補充：「CBKU被摧毀了。他們需要展開調查。為什麼沒有人來增援我們？」