傳川普準備重啟美伊戰爭！將聯手以色列大空襲 可能時間點曝

政治新聞網站Axios引述美國官員表示，五角大廈已下令負責中東事務的中央司令部準備恢復對伊朗大規模作戰，且美國與以色列消息人士透露，時間點可能落在11月3日美國期中選舉前，甚至提早到10月27日以色列國會大選之前。

報導強調，美國總統川普仍在權衡出手時機，且尚未做出最終決定，美軍這項指示並未訂出具體日期。消息人士指，美國可能與以色列軍方聯手，屆時料將大規模轟炸伊朗能源設施、基礎建設及核設施。

由於距離美國期中選舉只剩不到4周，若川普選擇在未來3至4周內恢復大規模軍事行動，戰事可能牽動選情，其中一項因素是油價可能因此上漲。五角大廈官員對此僅表示，「國防部的職責是擬定軍事選項，並呈交總統。」

若美以重新對伊朗發動大規模作戰，戰火也可能牽動10月27日的以色列國會大選。伊朗很可能以數百枚彈道飛彈攻擊以色列作為報復，而戰事重新升高，甚至只是緊張或緊急狀態升高，都可能在政治上有利於內唐亞胡，使對手難以在選戰最後階段對他發動攻勢。

白宮官員則表示，川普隨時保留所有選項，並稱美國目前處於「非常有利的位置」，不僅掌控荷莫茲海峽，伊朗經濟也正在崩潰。這名官員表示，「伊朗已遭到重創，接下來只有兩條路：容易的路，或艱難的路。川普總統掌握所有籌碼，並將採取對美國最有利的行動」。

大西洋月刊（The Atlantic）7日稍早也報導，川普正在考慮於期中選舉前再次攻擊伊朗。

川普政府近期也密集討論下一步對伊朗政策。川普國家安全團隊2日在大衛營開會數小時，討論美伊戰爭及其他議題。一名以色列官員透露，會議部分內容聚焦是否恢復對伊朗的大規模作戰。美國國務卿魯比歐會後則表示，這場會議著眼於長期外交政策規畫。

與此同時，美伊談判仍未取得進展。卡達調停人士目前仍在等待伊朗回覆美方提出的建議，其中包括要求伊朗在核問題上做出讓步。

另一名以色列官員表示，近期有關恢復對伊朗大規模作戰的討論增加，「選舉前發生的機率並不高，但我們不排除這種可能；期中選舉過後，發生的機率將大幅提高。」

另一方面，川普7日與以色列總理內唐亞胡通話，這是兩人數日內第二度通話，此前雙方已有數周幾乎沒有交談。一名美國官員表示，兩人在通話中談到「追悼並向2023年10月7日大屠殺的罹難者致意」。

這通電話是在內唐亞胡與國家安全團隊開會討論伊朗問題後進行。

兩名以色列官員表示，伊朗政權目前陷入絕望與高度猜疑，可能因此選擇搶先發動攻擊。他們指出，伊朗已經遭遇兩次突襲，不希望再經歷第三次。