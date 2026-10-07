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國際移民組織：葉門衝突已致20萬餘人流離失所

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導

聯合國（UN）旗下國際移民組織（IOM）今天表示，自從葉門武裝組織「青年運動」和政府軍近幾週再度爆發衝突以來，已有20萬多人流離失所，使得這場危機達到令人擔憂程度。

路透社報導，根據國際移民組織發布的資料，截至今日葉門流離失所人口已由9月中旬的7萬6000多人驟升至20萬多人，絕大多數是在伊朗支持的「青年運動」（Houthi）和沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍9月初衝突再起後逃離家園。

法新社報導，國際移民組織表示，自從葉門內戰開打後，已有20萬1217人被迫逃離家園，其中19萬7755人是從9月初才開始無家可歸。

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