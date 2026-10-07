「沒人知道現在誰領導」美伊戰爭持續7個月 川普曝遇到最大問題

美國總統川普今天表示，沒有人知道在美國對伊朗戰爭期間，是誰在領導伊朗。這場戰爭至今已打了7個多月。

路透社報導，美國和以色列2月28日對伊朗開戰當天，伊朗原最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）便死於空襲，其子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）其後獲選繼任，但他也在同一場空襲中受傷，至今未公開露面。

川普（Donald Trump）在美國國防新創公司Anduril於馬里蘭州（Maryland）舉行的1場活動上表示：「他們原本幾位領導人沒了，他們的第2批領導人也沒了。我遇到的最大問題是：沒人知道到底現在是誰在掌管這個國家。」

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）4日在1場記者會上表示，華府非常清楚在伊朗的對口是誰，以及伊朗的決策系統如何運作，「真正的問題反而是：美國官方立場前後矛盾，且釋出的訊息混亂」。