戰火不停…青年運動攻擊利雅德機場 沙國為首聯軍攔截飛彈

葉門青年運動今天表示，已向沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場發射一枚彈道飛彈；支持葉門政府的沙烏地阿拉伯聯軍則說，已在利雅德北部攔截一枚彈道飛彈。

法新社報導，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）在社群平台X發布聲明說：「我們的武裝部隊剛剛發射彈道飛彈，攻擊利雅德的哈立德國王國際機場（King Khaled International Airport）。這次攻擊精準命中，感謝真主，並造成機場空中交通中斷。」

青年運動在另一項聲明中說，他們也攻擊葉門臨時政府所在地亞丁（Aden）機場附近一處營區的軍事物資。

在青年運動發表最新聲明前幾小時，支持葉門政府的沙烏地阿拉伯為首聯軍表示，其部隊已攔截一枚青年運動朝利雅德北部發射的彈道飛彈。

青年運動表示，他們在葉門政府軍獲聯軍空中支援發動猛烈攻勢之際，仍守住陣地。

葉門軍方本週稍早表示，其部隊已將青年運動武裝分子逐出曼德海峽（Bab al-Mandab）周邊地區以及港口城市摩卡（Mocha）。曼德海峽是紅海航運要道。

不過，雙方說法均無法獲得獨立證實。由於當地局勢瞬息萬變，加上記者難以進入相關地區，因此難以確認戰況。

經歷4年停火後，控制葉門西北部大部分地區的青年運動上月奪取紅海沿岸整條西部海岸線，重新點燃葉門曠日持久的內戰，並加劇了波及更廣泛中東地區的戰事，導致全球能源市場劇烈震盪，貿易航線陷入混亂。