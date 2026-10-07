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川普稱伊朗可能摧毀洛杉磯或聖地牙哥 加州政界反彈

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普日前向內布拉斯加州支持者表示，伊朗可能「摧毀」（take out）諸如洛杉磯或聖地牙哥等美國主要城市，迅速引發加州民主黨領袖及部分共和黨人士指責。

路透社報導，川普昨天在內布拉斯加州農業地帶的一場政治造勢活動上發表談話，談到美國在戰時所承受的經濟代價，他表示決心「看到一場巨大的勝利，因為這證明我們所做的一切都是正確的」。

川普在內布拉斯加州格蘭島（Grand Island）向群眾表示：「再重申一次，記住，這場戰爭造成的影響其實只是人為的，價格有點偏高，但這只是一個小代價。」他似乎是在指燃料、肥料及其他產品價格上漲，而這被認為與戰爭造成能源市場動盪有關。

他說：「這是為了讓世界安全、讓我們國家安全所付出的一個小小代價。他們可能摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，就讓他們摧毀聖地牙哥。這是非常小的代價，而且這一切很快就會結束…基本上，幾乎已經結束了，而且不管怎樣，最終都會結束。」

川普的言論矛頭指向民主黨執政的加州城市。加州是民主黨穩固的票倉，川普經常批評加州。

民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）痛批川普「精神失常且危險」。他在X平台發文表示：「在派遣國民兵與陸戰隊進入加州後，川普現在又說，我們的外國敵人應該『摧毀』洛杉磯和聖地牙哥。」

紐森一直將自己定位為川普的重要政治對手，也被視為2028年總統大選的可能人選。他將川普在內布拉斯加州發表談話的影片，與川普過去為派遣美軍前往洛杉磯及其他城市打擊犯罪、執行移民政策所發表的言論並列。

白宮今天駁斥外界對這番言論的批評。白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社群媒體發文表示：「媒體對川普總統這番言論的過度反應，並非基於現實。他顯然是在說，如果沒有阻止伊朗擁有核武，美國城市就會面臨威脅。」

他說：「美國因為這位總統而更加安全。伊朗沒有核武、沒有海軍、沒有空軍，也沒有錢。」

洛杉磯民主黨籍市長巴斯（Karen Bass）表示，川普的言論「可能危及我們的安全」。他接受媒體訪問時，反駁張振熙所稱媒體「驚慌失措」、錯誤解讀川普言論的說法。

加州11月期中選舉的提前投票已於昨天展開。近年來，川普所屬的共和黨一直希望在加州贏得更多選舉，包括今年的州長選舉。

去年，在川普推動由保守派主導的德州重新劃分選區、以提高共和黨席次後，紐森積極支持重新繪製加州國會選區地圖，以利民主黨在今年的選舉中取得優勢。

在聖地牙哥附近一個重新劃分選區中參選的共和黨候選人戴斯蒙（Jim Desmond），也與川普的言論保持距離。

他在X平台發文指出：「我強烈不同意川普總統的言論。美國必須對伊朗表明立場並捍衛我們的利益，但作為三軍統帥，總統的首要責任是保護美國人民與我們的國土…沒有任何美國城市是可以犧牲的，也沒有任何美國家庭應被當作附帶損害對待。」

洛杉磯與聖地牙哥分別是加州人口最多及次多的城市。

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