范斯開出停戰條件 伊朗須實質削減濃縮鈾產能

美國副總統范斯接受路透社專訪時表示，伊朗必須在濃縮鈾產能上做出「具實質意義的」削減，才能滿足美方要求，結束長達7個月的美伊戰爭。

路透社報導，范斯（JD Vance）長期對美國介入海外戰爭抱持懷疑態度，在調解這場衝突的談判中扮演領導角色，並曾於6月促成一項臨時和平協議，但協議隨後迅速破局。

美伊戰爭重創全球能源市場，並在11月期中選舉前，成為美國總統川普和共和黨的政治包袱。

范斯5日結束阿拉斯加州（Alaska）競選行程後接受專訪，他指出，任何協議都必須要求伊朗實際減少濃縮產能，不單是口頭承諾未來會減少在核計畫的發展。

范斯說：「如果你不想要核武，為什麼需要濃度60%的濃縮燃料？如果你想展現不製造核武的決心，就不要提煉高濃縮燃料。這是非常基本的門檻問題…我認為，如果他們想展現不研發核武的誠意，就應該在濃縮產能上採取實際行動。」

伊朗和美國最近幾週頻繁交換提案，希望結束美伊戰爭，重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球能源運輸要道。川普已拒絕德黑蘭最新的提案，並警告軍事行動可能在期中選舉後升級。

范斯表示，美國對於達成協議仍持開放態度，但伊朗必須在核問題上做出具體讓步，「我們不會用具體行動去換口頭承諾」。

范斯透露，讓局勢更加複雜的是，華府目前無法確定德黑蘭到底由誰當家作主。

范斯說，美國目前正與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）及外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）談判。但他指出，美國和以色列在開戰之初聯手空襲，炸死伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之後，這兩人在伊朗權力結構中究竟握有多少實權，目前仍是個問號。

范斯說：「我們察覺到的一個情況是，他們國家究竟如何做決策，並不是很清楚。」川普今天也坦言，他「最大的問題」就是沒有人知道現在是誰在統治伊朗。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）4日在每週例行記者會上表示，美國官員很清楚伊朗的對口是誰，也了解伊朗的決策體系如何運作，「問題其實恰恰相反，美國官員才是立場矛盾、訊息混亂」。

范斯告訴路透社，他曾親自和前線指揮官談話，以掌握戰場實況。他駁斥外界對關鍵彈藥嚴重短缺的疑慮，並稱伊朗部隊雖然不時能攻擊荷莫茲海峽的商船，但大致無法阻止能源透過這條水道出口。

范斯常被視為白宮的首席談判代表，但他不願說明自己是否主導這次和談。他說：「我們當然有參與其中，但最終主導一切的仍是美國總統。」

這場戰爭以及每月高達30億美元（約新台幣960億元）的開銷，已成為期中選戰的核心議題。能源價格上漲，讓川普和共和黨在決定國會控制權的關鍵州陷入被動防守。

范斯試圖緩和外界對川普處理這場衝突的批評，呼籲選民不要因為這個議題，而在下個月的選舉中放棄支持共和黨。

在被外界視為川普接班人的議題上，范斯向路透社表示，他還沒決定是否角逐2028年總統大選。他說：「我天生就是個拖延症患者，還真沒怎麼想過這件事。」