拿命換錢！穿越荷莫茲海峽油輪船長月收10萬美元 每趟再領5萬美元獎金

由於荷莫茲海峽的航行安全威脅居高不下，船東祭出高薪吸引願意冒險航行荷莫茲海峽運輸原油的船長與船員，目前在波斯灣航行、穿越荷莫茲海峽的油輪船長，拿到的報酬已相當於月收入10萬美元，每趟還能拿到5萬美元獎金。

英國金融時報（FT）報導，船東正以高額「危險津貼」說服船員繼續留任，一般船員的正常月薪最低可能只有1,500美元，船長平時的月薪約1.5萬美元，但在紅海南部與阿曼灣航行時，薪資會加倍，而穿越荷莫茲海峽時，薪酬還會進一步提高，一般船員至少可拿到平時四到六倍的報酬。

由於多數穿越荷莫茲海峽的航程，都是由專門的油輪定期往返「接駁」石油，船員可能連續好幾個月都領到更高的薪資，但也須面臨遭伊朗飛彈與無人機攻擊的風險。

船東祭高薪吸引願意冒險的船員

多數的穿越荷莫茲海峽船隻都是在夜間航行，關閉GPS訊號設備，美國海軍也已部署防空能力，為沿阿曼海岸航線穿越海峽的船隻，提供掩護。

消息人士表示，願意冒險走這類航線的船員，在船員圈「幾乎被視為傭兵」，反映穿越荷莫茲海峽的危險程度。

海事安全業者Vanguard的資料顯示，9月20日以來已至少發生14起攻擊，光是3日以來就有四艘船遭擊中。國際海事組織（IMO）資料顯示，2月28日來已至少93艘船遭到攻擊，造成24名船員喪生。

不過，由於成功運出荷莫茲海峽的原油可賣得高價，而且無法運出在波斯灣生產石油的風險也很高，中東產油國仍願意支付高昂的運費。

油輪開進波斯灣、裝載原油後再駛出，通常約需四天，目前只有少數船隻願意執行這類航程，往返把原油運送到停泊在阿曼灣富查伊拉（Fujairah）外海的其他油輪，再由這些油輪送往最終目的地。一艘典型的超大油輪約可載運200萬桶原油，最多約有35名海員，由船長率領。

印度船員工會組織「印度前進海員聯盟」（FSUI）祕書長亞達夫（Manoj Yadav）表示，船東常以極高薪酬吸引船員，某些情況下也會向不願意航行的船員施壓，警告他們若拒絕，就會被其他人取代，還會從薪資扣除遣返費用。

不只高薪，還以高壓手段威脅

亞達夫說：「船員不管怎麼選都輸，如果不同意，可能丟掉工作，如果同意，可能丟掉性命。」多數船員來自菲律賓、印度、印尼、俄羅斯、烏克蘭及東歐國家等國的較貧窮地區。

保險經紀商表示，除了船員成本，在當地營運的油輪船東還須支付船體價值6%-10%的戰爭險保費，意味著一艘超大型油輪駛入波斯灣航程的戰爭險費最高上看2,000萬美元。

另據報價資訊機構Argus，船用燃料價格上周也再創新高，富查伊拉超大型油輪常使用的燃料油，5日的價格比去年同期上漲67%至每噸686美元，增添航行成本。

目前派船穿越海峽的企業，包括南韓Sinokor、希臘Dynacom，以及多家中東國營企業，例如阿布達比國家石油公司（Adnoc）、科威特油輪公司（KOTC）。