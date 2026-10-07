不想擁核何需高濃縮燃料？范斯對伊開出停戰條件：實質削減核濃縮能力

美國副總統范斯接受路透獨家專訪時表示，儘管華府仍不清楚德黑蘭如何決策，但伊朗必須「實質」削減核濃縮能力，才能滿足美國要求，結束兩國長達7個月的戰爭。

范斯長期對美國介入海外戰爭持懷疑態度，如今在美伊停戰談判中扮演重要角色，並曾於6月促成一項臨時和平協議，但那項協議很快破裂。范斯5日在阿拉斯加州結束競選行程後受訪表示，任何協議都必須要求伊朗削減核濃縮能力，而非僅承諾未來減少核濃縮活動。

范斯說：「如果你不想擁有核武器，為什麼需要濃縮度達60%的核燃料？如果你想展現不製造核武的決心，就不要製造高濃縮核燃料。這是最基本的門檻。」他還說：「我認為，如果他們想展現不製造核武器的承諾，就應該在濃縮能力上採取實質行動。」

美伊最近幾周就結束戰爭、重新開放荷莫茲海峽交換多項提案。川普拒絕德黑蘭的最新方案，並警告期中選舉後可能加強軍事行動。范斯則表示，美國仍願意達成協議，但伊朗必須在核問題上作出具體讓步。他強調：「我們不會用空談交換行動。」

范斯指出，談判的另一個難題是華府不確定德黑蘭究竟由誰決策。美國目前正與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）及外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）談判，但美以聯合空襲擊斃伊朗最高領袖阿里．哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，仍不清楚裴澤斯基安及阿拉奇在伊朗權力結構中究竟擁有多大權限。

川普6日表示，他「最大的問題」是沒有人知道誰在掌管伊朗。范斯也說：「我們發現，其實並不完全清楚他們國家究竟如何決策。」

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）4日在每周記者會上反駁指出，美國官員非常清楚伊朗的談判代表是誰，也了解德黑蘭的決策體系。他說：「問題恰恰相反，真正的問題是美國官員立場相互矛盾，傳遞的訊息也不一致。」

范斯還表示，他曾親自與前線指揮官交談，了解戰場情況，並駁斥外界對關鍵彈藥短缺的擔憂。他指出，雖然伊朗部隊不時能攻擊荷莫茲海峽的商船，但基本上無力阻止能源經由荷莫茲海峽出口。