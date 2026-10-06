葉門內戰惡化 24小時內逾270名政府軍與叛軍死亡

葉門政府軍持續與伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）戰鬥，雙方消息人士今天告訴法新社，葉門全境過去一天的激戰合計造成超過270人死亡。

法新社報導，葉門內戰再度升溫，獲國際承認、沙烏地阿拉伯支持的的葉門政府已展開反攻，試圖奪回青年運動上個月奪下的領土。

政府消息人士匿名告訴法新社，過去24小時內，有115名政府軍身亡，另有數十人在戰鬥當中，或是被青年運動飛彈與無人機攻擊時受傷。

這波暴力衝突主要集中在葉門西南部，圍繞全球能源運輸要道曼德海峽（Bab al-Mandab）一帶。

與此同時，青年運動軍事消息人士告訴法新社，過去一天他們失去160名戰士，主要死於沙烏地對其控制區的空襲。

青年運動還公開聲稱對沙烏地首都主要機場發動攻擊，並於今天否認葉門政府軍將其擊退。

叛軍旗下通訊社另指控一場沙烏地的空襲造成6名同一家族成員喪生，包括父母與年齡介於3至8歲的4名兒童。