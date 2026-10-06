維護美國安全的小代價？川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

ABC 7報導，美國總統川普5日出席造勢活動語出驚人表示，為了維護美國與世界安全，即使付出一些代價也值得，「可以讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥，這只是非常小的代價」。這番話隨即引爆加州政壇怒火，加州州長紐森痛批川普「精神失常且危險」，聖地牙哥市長也怒斥「我們不是可以犧牲的對象」。

川普5日在共和黨占絕對優勢的內布拉斯加州格蘭德艾蘭（Grand Island）造勢，呼籲支持者在11月選舉踴躍投票。他表示，希望共和黨取得巨大勝利，藉此證明政府先前的作為獲得選民肯定。

談到伊朗戰爭時，川普淡化戰事帶來的經濟衝擊，稱部分物價暫時受戰爭影響偏高，但為了維護世界及美國安全，「這只是很小的代價」。

隨後川普話鋒一轉，似乎暗示若任由伊朗發展核武計畫，伊朗可能取得摧毀美國城市的能力。他接著說：「他們可以摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥。」現場群眾隨即鼓掌，他又說，「這只是非常小的代價」。

川普未進一步解釋這番話究竟是認真發言或只是玩笑，目前也不清楚相關說法是否基於任何情報。報導指出，伊朗是否具備以飛彈直接攻擊美國本土的能力，本身存在極大疑問。

不過，川普的發言迅速引發加州政界強烈反彈。加州州長紐森（Gavin Newsom）在社群平台X發文表示：「在派遣國民兵和陸戰隊占領加州後，川普現在竟然說，我們的外國敵人可以『摧毀』洛杉磯和聖地牙哥。」紐森並痛批川普「精神失常且危險」。

聖地牙哥市長葛洛莉亞（Todd Gloria）回擊：「聖地牙哥不是附帶損害。我們不是可以犧牲的對象，絕不是什麼『很小的代價』。」他並要求川普「別把我們的城市扯進你魯莽的戰爭言論」。

CBS報導指出，洛杉磯與聖地牙哥不僅是美國人口大城，也具有重要軍事與國防戰略地位。

洛杉磯是全美第2大城，美國太空軍太空系統司令部總部設於當地，包括洛克希德馬丁、波音、諾斯洛普格拉曼等航太與國防大廠也在此布局；全美第8大城聖地牙哥則是美軍西岸重鎮，坐擁美國海軍太平洋艦隊母港聖地牙哥海軍基地、彭德爾頓營陸戰隊基地，以及海豹部隊西岸主要訓練基地科羅納多海軍兩棲基地。