紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

全球化曾讓人相信，科技與物流已經大幅削弱地理限制，但伊朗戰爭與荷莫茲海峽受阻，正迫使世界重新面對一個老問題：一個國家位在什麼地方，仍可能決定它能掌握多少權力。紐約時報分析指出，台灣與烏克蘭正是這種「關鍵地理位置」的代表。

美以7個月前攻擊伊朗後，荷莫茲海峽交通受阻，推高能源價格，並波及利率、工業生產、農業與各國民生。伊朗軍事與經濟實力遠不及美國，卻因掌握全球最重要能源咽喉之一，得以對全球經濟施加遠超自身國力的影響。

類似情況也出現在紅海。獲伊朗支持的青年運動控制曼德海峽，使另一條重要航運通道受到威脅。即使目前波斯灣石油運輸逐漸恢復，也主要靠美國海軍護航油輪通過。

紐時指出，這顯示全球化並沒有消滅地理的重要性，反而讓少數航道、原料與交通節點變得更重要。美國長期利用全球金融體系制裁對手，中國大陸則掌握稀土供應；對軍事與經濟實力較弱的國家而言，地理位置也可能成為施壓工具。

這套邏輯也延伸到台灣與烏克蘭。約翰霍普金斯大學教授布蘭茲（Hal Brands）指出，烏克蘭位於歐亞交界，擁有黑海港口與肥沃土地，長期成為大國競逐焦點；台灣則位在日本至印尼之間，是中國沿岸島鏈的重要支點。

氣候變遷也在重新改寫地理權力。歐洲萊茵河與多瑙河因乾旱影響貨運，巴拿馬運河低水位迫使限航；另一方面，北極海冰融化，又讓中國航商開闢新的固定商業航線。

紐時分析認為，二次大戰後以自由航行、國際規則與合作為基礎的秩序正在鬆動，強制與對抗愈來愈常成為政策工具。科技雖然縮短距離，卻沒有消除航道、島鏈與資源位置的重要性。隨著戰爭、氣候變遷及新航線持續改變全球版圖，台灣這類位於關鍵節點的地區，地理位置的重要性反而可能進一步升高。