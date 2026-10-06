快訊

勞保年金明年有望調漲 超過107萬人受惠

沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠

中央社／ 利雅德5日綜合外電報導

背後有伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」今天說，他們空襲沙烏地阿拉伯首都利雅德的國際機場、一座沙烏地阿美石油公司煉油廠及沙烏地南部多處。據報利雅德傳出巨大爆炸聲響。

法新社報導，「青年運動」（Houthis）發言人薩里（Yahya Saree）表示，這波攻擊包括無人機、彈道飛彈及巡弋飛彈，「以利雅德（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）為目標」。

薩里還說「拉比格（Rabigh）的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）煉油廠」也遭到攻擊，以及鎖定南部的軍事據點和較小型機場攻擊。

法新社記者提到，利雅德今天晚間傳出巨大爆炸聲響；記者和居民稍早也聽到爆炸聲。

沙烏地率領的聯軍與青年運動近來在葉門衝突大幅升溫。

沙烏地聯軍今天表示，他們已空襲青年運動在紅海沿岸荷台達（Hodeida）控制的「軍事目標」。

聯軍發言人馬基（Turki Al-Malki）在社群平台X表示，聯軍的海軍部隊「摧毀武器庫、儲放設有詭雷船隻及水雷的設施」，並「擋下一場針對紅海南部水道的預謀攻擊」。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉門政府軍挺進曼德海峽附近區域 宣布反攻首都沙那

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

葉門戰火再起 青年運動崛起歷程與訴求一次看

油價開盤上漲！布蘭特觸及103美元 葉門代理人戰爭再起攸關沙國供油

相關新聞

巴西大選…波索納洛首輪爆冷 領先魯拉

巴西總統大選四日舉行首輪投票。最高選舉法院表示，前總統老波索納洛長子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛（下稱波索納洛）得票率約四成七、現任總統魯拉約四成五，其餘候選人得票率均不到百分之五；波、魯兩人一如預期進入廿五日舉行的次輪決選。

美德3學者 獲諾貝爾醫學獎

諾貝爾醫學獎五日揭曉，由美國學者戴瑟羅斯和兩名德國學者赫吉曼、內格爾共享殊榮，以表彰他們在光控離子通道與光遺傳學領域的發現。諾貝爾獎官網指出，這項方法能揭示神經細胞如何在活體腦中形成記憶、情緒與行為。他們將平分一千兩百萬瑞典克朗（約台幣三千八百萬元）獎金。

諾貝爾醫學獎重大突破 用光當開關揭大腦運作之謎

美國學者戴瑟羅斯（Karl Deisseroth）及德國學者赫吉曼（Peter Hegemann）、內格爾（Georg Nagel）等三人在光控離子通道、光遺傳學醫學領域成就，榮獲今年諾貝爾醫學獎肯定。國內專家表示，此為劃時代技術，未來可望治療失智症、憂鬱症、巴金森氏症等神經性疾病。

市場：美債末日不至於發生 小摩喊債市接近超賣

美國10年期公債殖利率穩居5%以上，這會推升美國政府的償債成本，有些專家擔心恐怕會釀成惡性循環，導致債務失控，但有外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。

OpenAI執行長奧特曼：AI好處遠大過風險

OpenAI執行長奧特曼說，AI帶來的好處足以讓人類承擔一些風險，並主張這項技術應持續廣泛開放給大眾使用。他也在社群平台X上表示，Cerebras是OpenAI的「密切夥伴」，雙方在提升運算速度方面有著深入的合作，消息激勵Cerebras股價在5日早盤勁揚9%。

【專家之眼】川普為何成為阿拉斯加LNG的超級推銷員？

上個月底，川普總統在白宮發布韓國對美投資方案，即使現場沒有韓國使領館代表官員在場。隨後，為替期中選舉助陣，川普又表示，阿拉斯加天然氣管線建設將動用美韓投資協議中的額度，推進總值達五四○億美元的計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。