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伊朗總統批談判無意義 稱美方目標推翻政權
伊朗官方媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，與美國的談判「毫無意義」，只會導致攻擊再度發生，並稱美方目標是推翻伊朗。
法新社報導，美伊結束中東戰事的談判陷入僵局，數月來無進展。
官方伊朗通訊社（IRNA）引述裴澤斯基安說法報導：「到目前為止，他們在談判後3度攻擊我們，這顯示他們不是尋求對話，他們目標是推翻伊朗伊斯蘭共和國。」
裴澤斯基安說：「面對天天訴諸暗殺、制裁、施壓和威脅以及違反承諾的敵人，談判毫無意義。」
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）昨天堅稱，美國對伊朗的戰爭不會以軍事手段解決。
阿拉奇揚言，如果攻擊再度發生，伊朗將採取更強硬的防禦。他說：「沒有軍事解決方案，也沒有任何以新制裁為基礎的解決方案。」
他還說，只有「以公正與公平為基礎的談判」才能結束衝突。
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