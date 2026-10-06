恐攻疑雲 美撤英基地B-1B轟炸機

英國倫敦西北方的費爾福皇家空軍基地，過去一直駐紮十幾架美軍B-1B轟炸機。但在該基地疑似被伊朗指使的恐攻鎖定後，美國四日宣布，將撤走所有B-1B。

美國藉由該基地的超長跑道，作為對伊朗發動攻擊的B-1B和B-52轟炸機前進基地，大幅縮短從美國本土起飛的距離。在二月底開打的美伊戰爭仍懸而未決下，B-52及部分B-1B返美，但仍有十幾架B-1B駐留。

五名男子九月廿七日開三輛白色廂型車前往該基地，其中一人竟向英國警方通報，這五人隨後都被捕。警方說，這些車內沒有爆裂物。第六名擁有英國與伊朗雙重國籍的男子，幾天後由於涉嫌策畫恐怖活動而被捕。

也有說法是，一名住在該基地附近威爾福德村的農民覺得，這群開廂型車的男子形跡可疑，因此報警。除了恐怖活動，還有說法是這些男子是打算偷燃料。

華爾街日報引述一位美國高官報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）一個分支吸收英國公民執行任務，包含多個步驟，例如在該基地附近「聲東擊西」，迷惑警方等維安人員。美軍也在英格蘭東部的拉肯希斯皇家空軍基地部署F-35及F-15E戰機，其安全警戒的等級也已經調高。

ＩＲＧＣ七月曾揚言，任何美國用來攻擊伊朗的英國基地，都將成為「我軍的合法目標」。但伊朗否認是這次事件的幕後黑手。伊朗駐英大使館強調，堅決否認與強烈譴責對伊朗涉及本案的揣測。

五角大廈四日聲明，「儘管基於作戰安全考量，我們無法即時確認資產與部隊的調動。但我們現在可以證實，所有部署在費爾福皇家空軍基地的美國轟炸機，均已重新部署返回美國的駐地」。