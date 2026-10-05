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葉門政府軍挺進曼德海峽附近區域 宣布反攻首都沙那

中央社／ 利雅德5日綜合外電報導

獲國際承認的葉門政府的部隊今天宣布，已對叛軍掌控的首都沙那（Sanaa）展開攻勢。另據消息人士表示，政府軍已奪回鄰近曼德海峽的杜巴布區（Dhubab）大片領土。

法新社報導，沙那在葉門內戰中，已被伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）掌控超過十年。如今葉門政府軍發言人納季利（Majed Abdullah al-Nazili）在社群平台X表示：「我軍已在沙那發動戰略攻勢。」

青年運動則表示，葉門政府軍的盟友沙烏地阿拉伯空襲沙那省，造成一名女學生死亡，另有兩人受傷。

據傳葉門政府軍今天也奪下紅海（Red Sea）門戶曼德海峽（Bab el-Mandeb）重要陣地。目前政府軍正努力扭轉青年運動上個月的進展，並將其逐出重要水道曼德海峽。

3名軍方消息人士及一名政府消息人士告訴路透社，政府軍已經奪下俯瞰曼德海峽的杜巴布區大片區域，並在沙烏地領導的聯軍強力空中支援下，對該地區實施全面控制。

與青年運動有關的媒體稍早則否認政府軍在該地區取得突破。

沙烏地主導的聯軍今天稍早宣布，參與了葉門政府軍對青年運動的最新攻勢，共出動100架戰機於黎明進行空襲，為地面部隊提供空中掩護。

最近幾個星期，青年運動取得進展，占領該國紅海沿岸大範圍地區及曼德海峽周邊領土，而曼德海峽為國際航運要衝。

根據聯合國（UN）數據，與政府軍交戰的青年運動上個月發起的閃電攻勢，已導致雙方數百名戰鬥人員喪生，並迫使逾14萬5000人逃離家園。

葉門是世界上最貧窮的國家之一，自2014年內戰爆發以來，一直處於巨大的人道危機之中。

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