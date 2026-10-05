埃及協助處理伊朗問題 美國同意發放3.2億美元軍援

美國日前宣布，將向埃及發放3.2億美元軍事援助。美國國務卿盧比歐同時表示，自今年美以伊戰爭爆發後，美國認可埃及在應對伊朗問題上給予美國的協助。但美國表示也會持續觀察埃及人權問題。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已在9月初簽署豁免令，將先前因人權問題而扣留對埃及的軍事援助3.2億美元解凍。

報導說，美國國務院認為，向埃及軍援符合美國國家安全利益，也體現埃及對美國國家安全利益的重要性，以及埃及為美國提供的具體安全合作。

報導指出，在一封由盧比歐發給美國國會議員的信中，盧比歐特別提到埃及在美伊戰爭中所扮演的正面角色。

報導引述盧比歐說法時特別強調，「在當前地區安全面臨重大挑戰之際，此項（軍援解凍）豁免決定，明確代表與埃及保持安全合作的重要性。」

3.2億美元屬於美國每年向埃及提供13億美元經濟和軍事援助的一部分。具體而言，這筆資金用於對外軍事融資，以及讓埃及購買美國製造的武器。

報導另提及，對埃及給予豁免已成為美國共和黨和民主黨政府的慣例。例如，拜登政府時期最後一次發布豁免是在2024年9月，豁免原因是埃及協助美國為以哈戰爭達成停火。

但美國國務院同時也重申，會繼續觀察埃及人權問題，並就埃美雙邊關係中的所有問題與埃及進行對話。

獨立媒體「中東監督者」（Middle East Monitor）就國際人權組織及美國國務院報告指出，埃及人權層面具體核心問題，在於埃及政府長期限制公民社會發展以及言論自由。埃及當局對本地媒體和記者的限制尤其嚴格；埃及警方日前方才羈押6名獨立事實查核與調查媒體的記者，指控他們為「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）散布虛假消息。