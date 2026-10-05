快訊

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

雨區再擴大！11縣市大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

西門町酒吧搜索案風波延燒 萬華分局4警申誡2次、帶隊官記過

聽新聞
0:00 / 0:00

繞過荷莫茲海峽 中東石油出口超越美伊戰前水準

中央社／ 新加坡5日綜合外電報導

根據海事追蹤公司資料，不含伊朗中東石油出口上週已超越美伊衝突前水準，約有40%避開伊朗宣稱封鎖的荷莫茲海峽（Hormuz Strait），改以輸油管等方式進行。

法新社報導，根據海事追蹤公司Kpler數據，儘管荷莫茲海峽內有船隻遭到攻擊，不含伊朗的中東石油出口，上週仍超越美伊衝突前的水準。

美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，每週平均運量首度連續數天高於衝突前平均每日1800萬桶的水準。

Kpler指出，原油出口在9月已回到戰前水準，不含伊朗本身，至少有1650萬桶油離開中東。

「現在有40%繞過荷莫茲海峽，大部分通過海峽的原油會在外海換船。」許多石油是透過沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的輸油管向外運出。

這些數字包含經由紅海的流量，這條路線越來越常被用來繞過伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。美伊衝突爆發前，全球約1/5的石油供應都要經過荷莫茲海峽。

伊朗依舊宣稱掌控荷莫茲海峽，未經其授權的船隻有遭攻擊的風險，但越來越多船隻得以駛出，用來繞過海峽的替代路線也正全力運作。

專家強調儘管出口量回升，整體情況尚未恢復正常，而且伊朗仍因美國對其港口實施反封鎖，本身大部分石油無法出口。

沙烏地阿拉伯受惠於東西輸油管重新啟用，這條油管連接沙國東部的主要油田與紅海沿岸的揚布（Yanbu）碼頭，使沙國原油得以繞過荷莫茲海峽運出。

Kpler分析師巴克（Amena Bakr）上週說，這條油管在9月11日遭到自伊拉克發動的攻擊後關閉，不過已在9月22日恢復運作。

阿拉伯聯合大公國的原油同樣能繞過荷莫茲海峽運出，靠的是連接阿布達比油田與富查伊哈（Fujairah）碼頭的輸油管。富查伊哈位於荷莫茲海峽外不遠處，完全面向阿曼灣（Gulf of Oman）。

台灣時間上午11時10分左右，12月交割的北海布蘭特原油下跌0.79%，每桶報101.44美元。美國11月交割的西德州中級原油下跌1.20%，報90.02美元。

中東 荷莫茲海峽 石油 伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

荷莫茲海峽兩油輪遇襲 疑遭不明拋射物擊中

沙國竟逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

油價開盤上漲！布蘭特觸及103美元 葉門代理人戰爭再起攸關沙國供油

國際能源市場再掀動盪 荷莫茲海峽又有油輪遭攻擊 烏續打俄煉油廠

相關新聞

賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 陸官員收照片連回3個讚

美國聯邦調查局（FBI）「4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲美籍華裔加州女房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她與一名同夥涉嫌受中國政府人員指示，在美國跟監一名台灣高層官員近親。美方公開訴狀中未點名這名被跟監的受害者是誰，但美媒引述執法人員消息人士指出，被監視對象正是賴總統長子賴廷與一家。

華裔女跟監賴總統兒一家被逮！5日將首度出庭 最重恐被關10年

美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔房仲張婉瑩（Wanying Heather Zhang，譯音），指控她未依登記在美國境內充當外國政府代理人；張婉瑩預計5日在洛杉磯聯邦法院首度出庭。根據美國法律，她最終若被依《美國法典》第18編第951條定罪，最高可能面臨10年徒刑，法院還可另外判處罰金。

美籍記者何貴森眼中的《幽影之國》：倡議家彭明敏的流亡與民主之路

本文摘錄自《幽影之國：台灣的故事與其奮鬥求生的400年》（八旗文化，2026）一書。作者何貴森（Chris Horton）為資深駐台美籍記者，他以在台灣、香港與中國超過二十年的報導經驗，於書中講述台灣的認同、外交處境及島上人民爭取自身命運的歷史。書中描寫台灣獨立運動前輩的篇章中，以「倡議家」一詞稱呼彭明敏，並記錄他赴日求學、流亡美國與回台參政的歷程。

巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政而重新定價

右派參議員波索納洛在巴西總統大選首輪投票意外領先魯拉，勝選機率大增，巴西資產可望受激勵上漲。不過，市場期待的財政改革仍缺乏具體方案，能否兌現尚待觀察。巴西大選選情整理要點如下：

高通取得華為「邏輯折疊」授權 華為看好縮小與台積電技術差距

高通（Qualcomm）已同意取得華為「邏輯折疊」（LogicFolding）晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。華為表示，這項技術可提升晶片效能，縮小與台積電（2330）等領先業者的差距。

葉門政府軍正式對青年運動宣戰！川普拒出兵 派200名情報員助陣

紐約時報報導，沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍4日宣布對伊朗扶植的代理勢力葉門「青年運動」開戰，將發動大規模軍事行動。根據前、現任美國官員，美方並未派兵援助，而是在沙國部署逾200名情報與軍事分析人員，協助分析與挑選攻擊目標，並為沙國戰機提供空中加油。此舉意味短期內停火無望，也恐讓中東戰火進一步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。