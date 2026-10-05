繞過荷莫茲海峽 中東石油出口超越美伊戰前水準

根據海事追蹤公司資料，不含伊朗的中東石油出口上週已超越美伊衝突前水準，約有40%避開伊朗宣稱封鎖的荷莫茲海峽（Hormuz Strait），改以輸油管等方式進行。

法新社報導，根據海事追蹤公司Kpler數據，儘管荷莫茲海峽內有船隻遭到攻擊，不含伊朗的中東石油出口，上週仍超越美伊衝突前的水準。

自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，每週平均運量首度連續數天高於衝突前平均每日1800萬桶的水準。

Kpler指出，原油出口在9月已回到戰前水準，不含伊朗本身，至少有1650萬桶油離開中東。

「現在有40%繞過荷莫茲海峽，大部分通過海峽的原油會在外海換船。」許多石油是透過沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的輸油管向外運出。

這些數字包含經由紅海的流量，這條路線越來越常被用來繞過伊朗對荷莫茲海峽的封鎖。美伊衝突爆發前，全球約1/5的石油供應都要經過荷莫茲海峽。

伊朗依舊宣稱掌控荷莫茲海峽，未經其授權的船隻有遭攻擊的風險，但越來越多船隻得以駛出，用來繞過海峽的替代路線也正全力運作。

專家強調儘管出口量回升，整體情況尚未恢復正常，而且伊朗仍因美國對其港口實施反封鎖，本身大部分石油無法出口。

沙烏地阿拉伯受惠於東西輸油管重新啟用，這條油管連接沙國東部的主要油田與紅海沿岸的揚布（Yanbu）碼頭，使沙國原油得以繞過荷莫茲海峽運出。

Kpler分析師巴克（Amena Bakr）上週說，這條油管在9月11日遭到自伊拉克發動的攻擊後關閉，不過已在9月22日恢復運作。

阿拉伯聯合大公國的原油同樣能繞過荷莫茲海峽運出，靠的是連接阿布達比油田與富查伊哈（Fujairah）碼頭的輸油管。富查伊哈位於荷莫茲海峽外不遠處，完全面向阿曼灣（Gulf of Oman）。

台灣時間上午11時10分左右，12月交割的北海布蘭特原油下跌0.79%，每桶報101.44美元。美國11月交割的西德州中級原油下跌1.20%，報90.02美元。