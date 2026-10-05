聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗總統府：石油部長請辭獲准

中央社／ 德黑蘭／杜拜4日綜合外電報導

伊朗總統府今天在聲明中宣布，由於中東戰爭導致加油站大排長龍，石油部長帕克尼加德已經辭職。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting）引述總統府聲明指出，「在接受帕克尼加德（Mohsen Paknejad）辭呈後，伊朗國家石油公司（National Iranian OilCompany）執行長波瓦德（Hamid Bovard）已經奉總統命令出任代理石油部長」。

路透社報導，帕克尼加德自從2024年8月起擔任這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的石油部長。帕克尼加德在伊朗和美國間持續7個月衝突對國家經濟造成壓力之際請辭。

國營媒體引述總統府官員表示：「在總統裴澤什基安（Pezeshkian）接受帕克尼加德辭呈後，波瓦德已經被任命為代理石油部長。」

在辭職消息公布前，國營媒體曾引述帕克尼加德談話表示，「我們出售石油的收益仍在持續進帳，如果真主允許，這種情況也會繼續下去」。

伊朗 石油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

OPEC+召開會議 同意維持11月石油產量目標不變

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

國際能源市場再掀動盪 荷莫茲海峽又有油輪遭攻擊 烏續打俄煉油廠

相關新聞

貝森特：陸AI模型逾美8成水準 北京已察覺安全風險

美國財政部長貝森特三日表示，中國大陸的人工智慧（ＡＩ）模型水準已達美國的八至九成左右。他計畫向中方提議建立兩國ＡＩ安全通報機制，以應對ＡＩ可能出現的安全問題，而他認為中方會同意。

川普：不在美設廠課稅300% 首度對所有產業發出威脅

美國總統川普周六（3日）在俄亥俄州舉行造勢活動時表示，他的關稅政策正吸引大量外國企業投資流入美國，並且威脅，不到美國設廠的外國企業，最高將被課徵300%關稅。這是他最新的關稅威脅，也是他首度揚言要對各產業課徵300%關稅。

韓金融業陷個資外洩風暴 監管當局緊急與產業代表研商對策

南韓至少七家金融機構已因駭客攻擊事件，而陷入個資外洩風暴，促使南韓總統李在明4日下令徹底調查，金融監管當局也與產業代表緊急開會研商對策。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）同日也通報員工個資外流，顯示風暴範圍持續擴大。

康乃爾醜聞 7狼性侵女生 2人僅寫報告

前年發生的美國康乃爾大學性侵案校內懲處最近曝光。七名被控性侵的兄弟會成員，僅兩人被校方開除，其餘有的只被停學、禁止進入校園，甚至只需接受相關防治課程和撰寫反省報告。網傳其中一人是南韓學生溫斯頓．李，身分是已故南韓前國務總理李洪九孫子。

川普設超級智慧部隊 情報總監出任AI沙皇

川普四日在社群平台發文宣布「超級智慧部隊」成立，由國家情報總監克雷頓率領，並向他本人及白宮幕僚長威爾斯報告。華爾街日報報導，克雷頓將兼任「人工智慧沙皇」，預計一百廿天內完成報告評估人工智慧風險與契機，以及聯邦政府應扮演的角色。

杜拜航空行凶副機師曾在澳洲留學 跨機構反恐小組調查

澳洲警方發言人今天證實，多個機構共組反恐小組正在調查杜拜航空FZ1073航班副機師與澳洲之間的關聯。他日前刺傷機長、企圖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。