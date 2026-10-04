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青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門

中央社／ 沙那3日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」今天宣稱，攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德附近一座阿美石油公司設施，法新社記者在當地看到火焰和濃煙竄出。青年運動並指控，沙烏地對葉門首都沙那發動數十次空襲。

法新社報導，自青年運動（Houthi）上月發動閃電攻勢，攻占葉門整個紅海沿岸地區並掌控曼德海峽（Bab al-Mandab）以來，雙方多次互相空襲。

青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，沙烏地戰機對沙那（Sanaa）發動26次空襲。

兩名駐沙那記者回報聽見巨大爆炸聲，且目擊戰機朝沙那發射飛彈。

在鄰國沙烏地，法新社記者指出，今天下午可見利雅德（Riyadh）以南一座沙烏地阿美石油公司（SaudiAramco）設施冒出火焰和濃煙。

儘管沙烏地當局尚未對此置評，青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）今天深夜聲稱，該組織發射彈道飛彈及無人機攻擊利雅德一座石油設施，並造成目標設施起火。

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