美最高國安幕僚大衛營密會 談中東局勢 美媒：極不尋常

美國新聞網站Axios二日引述三位官員報導，在副總統范斯主持下，包括國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯的川普政府最高國安幕僚同日在馬里蘭州大衛營開會，討論接下來應對美伊戰爭，和沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」衝突的措施。

該報導指出，川普政府並未主動表示有這場會議，此舉極不尋常。而上次有類似會議已是去年六月，就在以色列襲擊伊朗前幾天。中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫、美國中東特使威科夫和參謀首長聯席會議主席凱恩也與會。一位美國官員說，對當前的中東危機，「有些事決定了，或至少進行深入討論」。

美國總統川普二日在阿拉巴馬州莫比爾的選舉造勢活動重申，他相信，十一月期中選舉後不久，美伊戰爭就會結束。

另外，阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜航空」九月卅日發生副機長刺傷機長的疑似劫機事件。華爾街日報引述知情人士報導，阿曼籍副機長叫哈瑪米，去年因極端主義觀點而引發疑慮，被「阿曼航空」撤職和移出培訓計畫，轉任其他職位。

但哈瑪米仍獲杜拜航空聘僱，得以執飛阿聯與以色列間的敏感航線。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述消息人士，他在阿聯出生，父母分別是阿曼人、敘利亞人。哈瑪米在杜拜航空才任職八個月，也曾在「摩洛哥皇家航空公司」服務。

阿聯正主導調查這起事件，檢察總長夏姆希三日對官媒阿聯通訊社指稱，副機長在駕駛艙內拿緊急情況時才使用的破門斧攻擊機長，並企圖控制飛機。路透報導稱，這番話顯示，阿聯當局首次定調這起事件為「恐攻未遂」。以色列總理內唐亞胡二日說，當局正調查副機長是否由「某個第三方」派來；果真如此，該方將為此付出非常沉重的代價。