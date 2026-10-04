聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普強調，美伊戰爭「無論如何都會結束」，並表示可能就在期中選舉後告終。（法新社）
川普強調，美伊戰爭「無論如何都會結束」，並表示可能就在期中選舉後告終。（法新社）

美國總統川普2日說，美伊戰爭將「很快」結束，可能在11月期中選舉後發生，並預測一旦衝突結束，油價將大幅下跌。另據美媒Axios引述知情人士報導，川普政府高階內閣成員在馬里蘭州大衛營密會數小時，討論關於伊朗戰爭和沙國與胡塞衝突的下一步措施。

負責主持這場會議的是副總統范斯。與會者包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、中東特使威科夫、中情局局長拉特克利夫，以及參謀首長聯席會議主席凱恩。

川普2日被媒體問及有關這場大衛營會議的消息時，他說：「如果我告訴你們，你們就有大新聞了。但等著看吧，事情進展得很順利，伊朗則沒那麼順利。」

川普同日另在阿拉巴馬的造勢活動上還說，伊朗需要好幾年的時間重建，修復基礎設施受到的損害。川普強調，這場戰爭「無論如何都會結束」，並再次表示可能就在期中選舉後告終。他聲稱，與伊朗之間的戰事結束後，油價最終甚至可能跌破他首任總統任期時的水準。

Axios在3日發布專訪美國財長貝森特的影片中，貝森特說，在經濟孤立下，伊朗「歷史上首次」在水面上沒有運送的石油，相關收入歸零。

貝森特也說，他計劃提議美中兩國建立一套通報程序，在人工智慧（AI）出問題時互相通知，而且他覺得北京當局會同意。

此時正值葉門戰事再度升溫，支持伊朗的葉門叛軍青年運動（另譯胡塞組織）2日表示，過去24小時遭沙烏地阿拉伯部隊發動94次空襲。區域及西方官員透露，沙烏地正研議未來數周內發動新一波攻勢，以確保紅海航運安全。

綜合法新社和路透社報導，青年運動表示，自新一輪戰事爆發以來，沙國針對其據點的空襲次數已達1,350次，並稱這些空襲的目標遍布「青年運動」控制的葉門各地。

區域及西方官員指出，沙烏地正計劃向葉門沿海地區推進，以確保紅海航運安全，或從多個戰線同時發動攻擊。

知情人士透露，這項行動預計將在未來數周展開，將由在地面作戰、接受沙烏地指揮的葉門部隊主導，同時獲得沙烏地空襲支援。

這些要求匿名以討論安全事務的人士表示，美國目前已提供情報，協助沙烏地在葉門展開行動；部分中東及歐洲國家則主要向沙烏地提供防禦性軍事援助，這些沙烏地盟友預計不會直接參與戰鬥。

伊朗 美國 川普 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美增派第3艘航艦赴中東！川普嗆：若無滿意協議 期中選後打伊朗

川普擬11月再轟伊朗！美軍增派第三艘航艦 德黑蘭傳私下提讓步

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

川普打擊伊朗再出招 第三艘航母駛向中東、增派萬名士兵

相關新聞

美最高國安幕僚大衛營密會 談中東局勢 美媒：極不尋常

美國新聞網站Axios二日引述三位官員報導，在副總統范斯主持下，包括國務卿魯比歐及國防部長赫塞斯的川普政府最高國安幕僚同日在馬里蘭州大衛營開會，討論接下來應對美伊戰爭，和沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」衝突的措施。

川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

美國總統川普2日說，美伊戰爭將「很快」結束，可能在11月期中選舉後發生，並預測一旦衝突結束，油價將大幅下跌。另據美媒Axios引述知情人士報導，川普政府高階內閣成員在馬里蘭州大衛營密會數小時，討論關於伊朗戰爭和沙國與胡塞衝突的下一步措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。