川普稱期中選舉後美伊戰爭結束 預測油價將大幅下跌

美國總統川普2日說，美伊戰爭將「很快」結束，可能在11月期中選舉後發生，並預測一旦衝突結束，油價將大幅下跌。另據美媒Axios引述知情人士報導，川普政府高階內閣成員在馬里蘭州大衛營密會數小時，討論關於伊朗戰爭和沙國與胡塞衝突的下一步措施。

負責主持這場會議的是副總統范斯。與會者包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、中東特使威科夫、中情局局長拉特克利夫，以及參謀首長聯席會議主席凱恩。

川普2日被媒體問及有關這場大衛營會議的消息時，他說：「如果我告訴你們，你們就有大新聞了。但等著看吧，事情進展得很順利，伊朗則沒那麼順利。」

川普同日另在阿拉巴馬的造勢活動上還說，伊朗需要好幾年的時間重建，修復基礎設施受到的損害。川普強調，這場戰爭「無論如何都會結束」，並再次表示可能就在期中選舉後告終。他聲稱，與伊朗之間的戰事結束後，油價最終甚至可能跌破他首任總統任期時的水準。

Axios在3日發布專訪美國財長貝森特的影片中，貝森特說，在經濟孤立下，伊朗「歷史上首次」在水面上沒有運送的石油，相關收入歸零。

貝森特也說，他計劃提議美中兩國建立一套通報程序，在人工智慧（AI）出問題時互相通知，而且他覺得北京當局會同意。

此時正值葉門戰事再度升溫，支持伊朗的葉門叛軍青年運動（另譯胡塞組織）2日表示，過去24小時遭沙烏地阿拉伯部隊發動94次空襲。區域及西方官員透露，沙烏地正研議未來數周內發動新一波攻勢，以確保紅海航運安全。

綜合法新社和路透社報導，青年運動表示，自新一輪戰事爆發以來，沙國針對其據點的空襲次數已達1,350次，並稱這些空襲的目標遍布「青年運動」控制的葉門各地。

區域及西方官員指出，沙烏地正計劃向葉門沿海地區推進，以確保紅海航運安全，或從多個戰線同時發動攻擊。

知情人士透露，這項行動預計將在未來數周展開，將由在地面作戰、接受沙烏地指揮的葉門部隊主導，同時獲得沙烏地空襲支援。

這些要求匿名以討論安全事務的人士表示，美國目前已提供情報，協助沙烏地在葉門展開行動；部分中東及歐洲國家則主要向沙烏地提供防禦性軍事援助，這些沙烏地盟友預計不會直接參與戰鬥。