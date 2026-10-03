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荷莫茲海峽兩油輪遇襲 疑遭不明拋射物擊中
英國海事機構表示，兩艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一帶遭到「不明拋射物」擊中。這是這處關鍵航道航運面臨的最新威脅。
法新社報導，在美國與以色列今年2月下旬對伊朗發動攻擊並引發中東戰事前，全球有1/5的石油與液化天然氣（LNG）經由荷莫茲海峽運送。如今這處航道仍處於衝突核心。
德黑蘭當局持續阻擋商船通行，並對被指控未經授權通行的船隻開火。
華府則對伊朗港口實施反封鎖作為回應，試圖阻止德黑蘭當局出口石油。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，第一起攻擊造成船上「小型火災和斷電」，火勢隨後已被撲滅。
UKMTO補充說明，目前沒有通報人員傷亡，也未造成環境損害。
UKMTO指出，這艘正駛出海峽的船隻已能恢復航程，但並未透露這艘船的出發港與目的地港口。
數小時後，另一艘原油油輪通報在阿曼以東海域遭到「不明拋射物」擊中。根據UKMTO說法，所有船員均安，且未通報環境受損。
UKMTO表示，相關當局正在調查這兩起事件。
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