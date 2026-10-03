聽新聞
0:00 / 0:00
沙烏地擬擴大攻勢護紅海航運 青年運動稱遭94次空襲
葉門戰事再度升溫，支持伊朗的葉門叛軍「青年運動」今天表示，過去24小時遭沙烏地阿拉伯部隊發動94次空襲。區域及西方官員透露，沙烏地正研議未來數週內發動新一波攻勢，以確保紅海航運安全。
綜合法新社和路透社報導，「青年運動」表示，自新一輪戰事爆發以來，沙烏地方面針對其據點的空襲次數已達1350次，並稱這些空襲的目標遍布「青年運動」控制的葉門各地。
雙方近日在對全球能源運輸至關重要的紅海（RedSea）附近爆發衝突，消息人士指出，過去一天內已有80名戰鬥人員喪生。
區域及西方官員指出，沙烏地正計劃向葉門沿海地區推進，以確保紅海航運安全，或從多個戰線同時發動攻擊。
6名知情人士透露，這項行動預計將在未來數週內展開，將由在地面作戰、接受沙烏地指揮的葉門部隊主導，同時獲得沙烏地空襲支援。
這些要求匿名以討論安全事務的人士表示，美國目前已提供情報，協助沙烏地在葉門展開行動；部分中東及歐洲國家則主要向沙烏地提供防禦性軍事援助，這些沙烏地盟友預計不會直接參與戰鬥。
沙烏地於2015年介入鄰國葉門內戰，率領一個國際承認的葉門政府。當時，「青年運動」已將葉門政府逐出首都沙那（Sanaa）。
交戰雙方於2022年達成停火協議後大致維持至今年。然而，隨著伊朗戰爭外溢，「青年運動」開始對沙烏地相關的航運及石油基礎設施發動飛彈與無人機攻擊，導致戰事再度升溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。