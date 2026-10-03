沙烏地擬擴大攻勢護紅海航運 青年運動稱遭94次空襲

葉門戰事再度升溫，支持伊朗的葉門叛軍「青年運動」今天表示，過去24小時遭沙烏地阿拉伯部隊發動94次空襲。區域及西方官員透露，沙烏地正研議未來數週內發動新一波攻勢，以確保紅海航運安全。

綜合法新社和路透社報導，「青年運動」表示，自新一輪戰事爆發以來，沙烏地方面針對其據點的空襲次數已達1350次，並稱這些空襲的目標遍布「青年運動」控制的葉門各地。

雙方近日在對全球能源運輸至關重要的紅海（RedSea）附近爆發衝突，消息人士指出，過去一天內已有80名戰鬥人員喪生。

區域及西方官員指出，沙烏地正計劃向葉門沿海地區推進，以確保紅海航運安全，或從多個戰線同時發動攻擊。

6名知情人士透露，這項行動預計將在未來數週內展開，將由在地面作戰、接受沙烏地指揮的葉門部隊主導，同時獲得沙烏地空襲支援。

這些要求匿名以討論安全事務的人士表示，美國目前已提供情報，協助沙烏地在葉門展開行動；部分中東及歐洲國家則主要向沙烏地提供防禦性軍事援助，這些沙烏地盟友預計不會直接參與戰鬥。

沙烏地於2015年介入鄰國葉門內戰，率領一個國際承認的葉門政府。當時，「青年運動」已將葉門政府逐出首都沙那（Sanaa）。

交戰雙方於2022年達成停火協議後大致維持至今年。然而，隨著伊朗戰爭外溢，「青年運動」開始對沙烏地相關的航運及石油基礎設施發動飛彈與無人機攻擊，導致戰事再度升溫。