美對伊朗祭新制裁！海上延伸至陸地 鎖定汽車、鐵路與供應商

美國財政部一日宣布，川普政府對伊朗汽車、鐵路業與海外供應商祭出新制裁。新制裁將美國對伊朗的經濟施壓從海上延伸至陸地，鎖定自荷莫茲海峽被美軍封鎖、伊朗石油運輸受阻以來，伊朗仰賴的替代運輸管道。

新制裁的對象，包含伊朗最大的汽車製造商霍德羅和賽帕伊朗汽車製造商，進一步擴大二月底美伊開戰後的戰時經濟施壓，並試圖孤立伊朗。這兩家製造商共占有伊朗國內逾九成的汽車市場。

鐵路部分，國營伊朗伊斯蘭共和國鐵路公司、拉加客運列車公司及伊朗主要民營貨運鐵路公司「鐵路運輸公司」，均被列入新制裁的對象。

美國財長貝森特表示，新制裁鎖定協助伊朗政權的對象，並為美國和夥伴徹底切斷伊朗政權的財源奠定基礎。

新制裁也鎖定在印尼、阿拉伯聯合大公國和土耳其，向伊朗汽車業供應零組件的外國企業。這些制裁是貝森特八月廿四日宣布的「經濟孤立行動」一環，旨在切斷伊朗政權為戰爭、製造飛彈、網攻與伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）提供資金的管道。

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors管理負責人艾瑞克森表示，美軍對伊朗的海上封鎖已使伊朗海運受阻，制裁也日益擴大至空中，現在川普政府又在陸地收緊伊朗的經濟命脈。然而如此一來，勢必也會衝擊伊朗民眾的日常生活。