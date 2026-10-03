美增派第3艘航艦赴中東！川普嗆：若無滿意協議 期中選後打伊朗

美國總統川普在一日出版的時代雜誌專訪說，若美伊未能達成協議，可能在十一月三日美國期中選舉後，恢復對伊朗的打擊。華爾街日報十月一日引述美國官員報導，五角大廈正向中東派遣第三個航艦打擊群和更多陸戰隊船艦，將讓該地區增加九千至一萬名美軍兵力。

川普一日在德州丹頓的選舉造勢活動聲稱，伊朗準備「崩潰」，在期中選舉後，美國就會馬上贏得這場戰爭。他甚至宣稱，也許期中選舉前就能打勝仗，「我現在保證，伊朗很快會被終結」，屆時美國因美伊戰爭而高漲的能源價格將很快回落。他還對現場支持者說，美國也許會要求歐洲盟友釋出戰略柴油儲備。

川普一日也在白宮揚言，除非伊朗與美國簽署一項「非常公平」的協議，否則他們將不復存在。

美軍航艦「羅斯福號」按計畫於九月廿七日離開聖地牙哥，前往中東部署；由三艘兩棲船艦組成的「馬金島號」兩棲戰備群則於九月廿八日啟程，搭載第十三陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ）前往該地區，預定十一月底前抵達。

美軍目前有兩艘航艦「布希號」和「華盛頓號」部署在中東。若羅斯福號到位後，華盛頓號未離開，這將是自四月美伊首度達成停火協議以來，美軍在該地區第一次同時部署三個航艦打擊群。不過，華盛頓號也可能返回位於日本神奈川縣橫須賀的母港。

「拳師號」兩棲戰備群也部署在中東，目前美國的中東駐軍兵力破五萬人。

上述部署行動緊接著川普拒絕伊朗九月最新提出的七天停火提案，他對時代雜誌說，伊朗此一重開荷莫茲海峽的提案「還不夠好」。美國國防部長赫塞斯近幾周延長其他重要部隊的部署，包括攔截伊朗飛彈與無人機的防空部隊及美國陸軍「王牌」的第八十二空降師。

近幾月為了執行封鎖荷莫茲海峽的行動，美國在該地區保持約廿艘海軍船艦的運作，同時協助護航商船，但這些額外任務進一步加劇官兵的負擔。分析師歐洛克說，同時在該地區部署三個航艦打擊群，美軍航艦部隊的負擔將明顯加重。

杜拜航空喋血案 川普：與伊朗有關

另外，川普十月一日被問到，九月卅日阿拉伯聯合大公國廉航「杜拜航空」航班空中喋血事件是否和伊朗有關時指稱，「根據目前聽到的消息，我會說，答案是『對』，但我們現在處理中」。對於若伊朗的確涉入這起事件，美國會否加以報復？他答道，那「他們將受到非常沉重的打擊」。

紐約時報一日報導，調查人員正試圖查明，該航班的副機長是出於什麼動機對機長行凶。合力制伏副機長的以色列籍乘客哈尤恩指稱，副機長被壓制後以英語喊，「殺了我、殺了我」。據哈尤恩的理解，這是因副機長任務失敗而使他寧願去死。

沙烏地阿拉伯、阿聯與以色列都正調查這起事件，目前只知副機長為阿曼籍，外界尚不清楚他的姓名及犯案動機。沙國內政部一日聲明，副機長及受傷的機長已回到阿聯首都阿布達比。