葉門內戰加劇 沙國為首聯軍控青年運動襲聖城配電站

葉門內戰加劇之際，沙烏地阿拉伯為首聯軍昨天指控，葉門叛軍「青年運動」近日襲擊沙國境內伊斯蘭教聖城麥地那的一座配電站，這場攻擊引發穆斯林世界強烈譴責。

沙烏地阿拉伯為首的聯軍聲稱，一架無人機近日襲擊麥地那（Medina）一處配電站，這座設施為先知清真寺（Prophet's Mosque）供應電力，但青年運動（Houthis）否認參與攻擊。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）表示，當地時間9月29日清晨5時11分，一架無人機襲擊了該配電站。

馬里奇透過聲明說，根據事後評估和無人機殘骸，相關當局調查且有證據證實，「恐怖組織青年運動參與策劃並實施這起卑劣的恐怖行徑」。

聯軍還提到，一台變壓器損壞停止運作，但沒影響更廣泛的電網。

沙烏地阿拉伯2015年介入葉門內戰後，青年運動就多次向沙烏地發射飛彈及無人機，該叛軍目前控制葉門首都沙那（Sanaa）和該國紅海（Red Sea）沿岸大部分地區。

然而，跟伊斯蘭教聖城有關的攻擊卻相當罕見。