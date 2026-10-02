快訊

日本麥當勞突停售10款漢堡！網傳台人曾吃「月見系列漢堡」猝逝 家屬求追查

科技業護身符庫存剩1個月！乖乖工會無限期罷工 要求董事長出面

聽新聞
0:00 / 0:00

葉門內戰加劇 沙國為首聯軍控青年運動襲聖城配電站

中央社／ 利雅德2日綜合外電報導

葉門內戰加劇之際，沙烏地阿拉伯為首聯軍昨天指控，葉門叛軍「青年運動」近日襲擊沙國境內伊斯蘭教聖城麥地那的一座配電站，這場攻擊引發穆斯林世界強烈譴責。

沙烏地阿拉伯為首的聯軍聲稱，一架無人機近日襲擊麥地那（Medina）一處配電站，這座設施為先知清真寺（Prophet's Mosque）供應電力，但青年運動（Houthis）否認參與攻擊。

聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）表示，當地時間9月29日清晨5時11分，一架無人機襲擊了該配電站。

馬里奇透過聲明說，根據事後評估和無人機殘骸，相關當局調查且有證據證實，「恐怖組織青年運動參與策劃並實施這起卑劣的恐怖行徑」。

聯軍還提到，一台變壓器損壞停止運作，但沒影響更廣泛的電網。

沙烏地阿拉伯2015年介入葉門內戰後，青年運動就多次向沙烏地發射飛彈及無人機，該叛軍目前控制葉門首都沙那（Sanaa）和該國紅海（Red Sea）沿岸大部分地區。

然而，跟伊斯蘭教聖城有關的攻擊卻相當罕見。

伊朗 美國 葉門 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐伊拉克20多年…美軍將全面撤出 抵抗軸心稱勝IS伺機而動

俄羅斯無人機襲基輔主要橋樑 普丁拒停止長程攻擊

杜拜航空駕駛艙喋血案涉恐攻？ 阿聯展開調查

美伊戰爭重塑海灣地緣政治 埃及觀察家：恐危及石油美元體系

相關新聞

川普打擊伊朗再出招 第三艘航母駛向中東、增派萬名士兵

川普總統近日告訴幕僚預計將在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗；官員透露，國防部正向中東地區增派第三個航母打擊群及更多陸戰隊艦艇，為該地區增派9000至1萬名士兵。

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

美國總統川普1日表示，他正考慮未來幾周恢復轟炸行動，「現在我必須做出決定：伊朗要嘛簽署協議，否則將不復存在」。Axios報導，2名美國官員和1名地區消息人士表示，美軍最近幾周增派2套愛國者飛彈系統，保護沙烏地阿拉伯和卡達的石油與天然氣設施。

雷神拿下244億美元大單！美軍採購SM-6飛彈 補充戰事耗損彈藥

美國五角大廈周四宣布，授予雷神公司（Raytheon）總額最高244億美元的SM-6飛彈合約，加快生產，以補充在伊朗戰事中大量消耗的彈藥。

川普擬11月再轟伊朗！美軍增派第三艘航艦 德黑蘭傳私下提讓步

美國總統川普正考慮在期中選舉後恢復打擊伊朗。美國官員透露，五角大廈正向中東派遣第三個航空母艦打擊群及更多陸戰隊艦艇，將再增派9000至10000名兵力。另有知情人士表示，伊朗外交部長阿拉奇在私下會談中提出，願意恢復允許核子檢查員進入遭轟炸的核設施，以換取制裁減免。

川普考慮擴大攻伊！美軍擬加派航母和1萬官兵赴中東 海峽又有船遇襲

美國正向中東增派七艘軍艦及至少9,000名官兵，其中包括羅斯福號航空母艦。若這艘航艦加入目前駐守當地的兩個航艦打擊群，美軍在中東的航艦將增至三艘。如果川普決定在11月期中選舉後擴大對伊朗的攻勢，美軍將有更多調兵遣將的餘地。與此同時，一艘液貨船周四通過荷莫茲海峽時遭到攻擊起火，再度凸顯當地情勢緊張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。