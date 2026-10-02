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川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
德國空軍9月24日在柏林加托軍事史博物館舉行紀念建軍70周年的「Großer Zapfenstreich」軍事典禮，現場展示一套愛國者防空飛彈系統。歐新社
德國空軍9月24日在柏林加托軍事史博物館舉行紀念建軍70周年的「Großer Zapfenstreich」軍事典禮，現場展示一套愛國者防空飛彈系統。歐新社

美國總統川普1日表示，他正考慮未來幾周恢復轟炸行動，「現在我必須做出決定：伊朗要嘛簽署協議，否則將不復存在」。Axios報導，2名美國官員和1名地區消息人士表示，美軍最近幾周增派2套愛國者飛彈系統，保護沙烏地阿拉伯卡達石油與天然氣設施。

川普8月初曾考慮對伊朗發動大規模攻擊，包括打擊能源基礎設施。沙烏地阿拉伯和卡達領導人當時都遊說川普不要動手，並擔心伊朗報復打擊兩國石油和天然氣設施。美國官員表示，兩國的請求是川普決定不發動攻擊、轉採經濟施壓的一個關鍵原因。

如果美國恢復大規模作戰，將需要沙烏地阿拉伯允許使用該國領空；但若沙國認為石油設施無法獲得保護，就不太可能同意。美軍9月向沙烏地阿拉伯增派一套愛國者飛彈系統，保護一處關鍵石油設施，另一套則部署到卡達，保護一處天然氣設施。美方希望藉此讓兩國放心，一旦川普決定恢復對伊朗的大規模作戰，美國將保護其關鍵能源設施。

美伊戰爭開打以來，愛國者飛彈系統，尤其是攔截彈，已成為極為搶手的資源。美軍也從其他地區司令部向中東調派愛國者系統和攔截彈，引發外界對其他地區戰備狀況的擔憂。美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）拒絕評論。

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