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雷神拿下244億美元大單！美軍採購SM-6飛彈 補充戰事耗損彈藥

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國國防部授予雷神244億美元合約，加快生產SM-6飛彈，補充在伊朗戰事中消耗的大量彈藥。路透
美國國防部授予雷神244億美元合約，加快生產SM-6飛彈，補充在伊朗戰事中消耗的大量彈藥。路透

美國五角大廈周四宣布，授予雷神公司（Raytheon）總額最高244億美元的SM-6飛彈合約，加快生產，以補充在伊朗戰事中大量消耗的彈藥

這份合約為期五年，並可選擇延長兩年。五角大廈表示，SM-6是防空與反水面作戰的關鍵彈藥，長期合約有助業者擴充人力、確保供應鏈穩定。

自2月28日美國與以色列對伊朗發動轟炸以來，川普一直淡化彈藥庫存消耗的疑慮。但國防部監察長上月指出，彈藥消耗已造成戰略庫存短缺，也暴露補充彈藥的產業瓶頸。國會預算處9月15日報告更警告，美國攔截彈庫存將在未來數年維持較低水準。

雷神表示，SM-6已從美國海軍多種艦艇平台及陸上發射器成功發射，並經過實戰驗證。雷神總裁賈斯柏（Phil Jasper）說，公司持續投資營運與設施，以排除瓶頸、提升產能。

伊朗戰事爆發逾七個月，伊朗仍掌控荷莫茲海峽，美國則封鎖伊朗港口。華爾街日報報導，川普已告訴幕僚，預計11月底前恢復轟炸伊朗，此舉可能引發伊朗更多反擊，進一步消耗美軍彈藥。

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