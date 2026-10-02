川普擬11月再轟伊朗！美軍增派第三艘航艦 德黑蘭傳私下提讓步

美國總統川普正考慮在期中選舉後恢復打擊伊朗。美國官員透露，五角大廈正向中東派遣第三個航空母艦打擊群及更多陸戰隊艦艇，將再增派9000至10000名兵力。另有知情人士表示，伊朗外交部長阿拉奇在私下會談中提出，願意恢復允許核子檢查員進入遭轟炸的核設施，以換取制裁減免。

華爾街日報1日報導，川普曾告訴幕僚，他預計11月恢復轟炸伊朗。「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航艦9月27日展開預定部署，「馬金島號」兩棲戰備群（USS Makin Island Amphibious Ready Group）則於隔天出發。

「布希號」（USS George H.W. Bush）和「華盛頓號」（USS George Washington）兩艘航艦目前已部署中東。如果華盛頓號在羅斯福號抵達後仍留在當地，將是自4月以來首度同時有3個航空母艦打擊群部署中東；「拳師號」兩棲戰備群（USS Boxer Amphibious Ready Group）的艦艇也在當地。

官員表示，本周部署的艦艇、戰機、陸戰隊員和水兵將於11月底前抵達，加入當地逾5萬名美軍。不過，報導指出，華盛頓號可能返回日本母港，使中東航艦兵力重新降至兩艘。

這波部署距離川普拒絕伊朗最新7天停火提案僅數日。川普在1日刊出的時代雜誌專訪中表示，如果屆時仍未達成協議，可能在期中選舉後恢復打擊伊朗。若第三艘航艦繼續留在當地，川普一旦決定發動攻擊，美軍將有更多選項與火力。

彭博資訊獨家報導，外交官透露，阿拉奇在紐約參加年度聯合國大會期間，與歐洲和中東外交官會晤時提出，伊朗願意讓核子檢查員進入遭轟炸的核設施，以換取制裁減免。阿拉奇幾乎未透露制裁及美國海上封鎖下的伊朗經濟狀況，但外交官指出，這項提議顯示伊朗正承受相當大的經濟壓力。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）上周接受CBS新聞訪問時表示，德黑蘭願意讓核子檢查員返回。但外界先前並不知道阿拉奇在紐約期間曾提出這項構想。川普則否認媒體報導他願意向伊朗提供制裁減免並釋放遭凍結資金，以換取伊朗在核計畫上讓步。

聯合國2025年決定重新對伊朗實施廣泛制裁，所謂制裁「恢復機制」（snapback）於同年9月啟動。4名知情人士表示，阿拉奇也向歐洲方面施壓，要求撤銷這項決定。伊朗對此尤其不滿，但歐洲官員至今拒絕撤銷。