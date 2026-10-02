川普考慮擴大攻伊！美軍擬加派航母和1萬官兵赴中東 海峽又有船遇襲

美國正向中東增派七艘軍艦及至少9,000名官兵，其中包括羅斯福號航空母艦。若這艘航艦加入目前駐守當地的兩個航艦打擊群，美軍在中東的航艦將增至三艘。如果川普決定在11月期中選舉後擴大對伊朗的攻勢，美軍將有更多調兵遣將的餘地。與此同時，一艘液貨船周四通過荷莫茲海峽時遭到攻擊起火，再度凸顯當地情勢緊張。

據美國官員透露，羅斯福號和三艘隨行驅逐艦本周已離開母港聖地牙哥。一位官員說，艦隊預計11月底前抵達中東；另一則報導引述官員表示，航艦的最終目的地尚未決定，但這次調動可讓負責中東軍事行動的美國中央司令部有更多選擇。

目前布希號（USS George H.W. Bush）和華盛頓號（USS George Washington）航艦仍在中東。羅斯福號可能接替其中一艘，也可能加入兩者。若三艘航艦同時駐守，將是美伊戰爭爆發之初以來首見；在此之前，美國上次於中東集結三個航艦打擊群是在2003年伊拉克戰爭初期。

羅斯福號航艦打擊群約載有5,000名水兵和陸戰隊員，艦上並搭載數十架軍機。馬金島號（USS Makin Island）兩棲戰備群也已啟程，編制包括一艘兩棲突擊艦、兩艘船塢登陸艦和美國陸戰隊第13遠征支隊，共約4,200名水兵及陸戰隊員。拳師號（USS Boxer）兩棲戰備群目前則在荷莫茲海峽附近執行任務。

另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，一艘液貨船周四行經荷莫茲海峽時遭不明物體擊中並起火，船員均安，但船隻受損程度仍不清楚。UKMTO未透露船籍、預定航線，也未說明船上載運的是原油或液化天然氣（LNG）。

德黑蘭封鎖商船通行，並向遭指控未經許可穿越海峽的船隻開火；華府則封鎖伊朗港口，企圖阻止伊朗出口石油。美國自9月1日以來未再攻擊伊朗目標，但海峽內船隻仍不時遇襲。

川普周四接受《時代》雜誌訪問時已表示，如果無法和德黑蘭達成令人滿意的協議，期中選舉後「可能」加強攻擊伊朗。美伊大規模軍事行動目前暫歇，但進入第八個月的戰爭仍未落幕。

美伊代表上周在紐約出席聯合國大會期間舉行會談，斡旋人士也重新推動協議。根據擬議中的臨時協議，伊朗將讓船隻自由通行荷莫茲海峽，美國則解除對伊朗港口的封鎖，以便恢復最終停戰協商。

不過，雙方在荷莫茲海峽控制權等問題上仍陷僵局。川普拒絕伊朗提出的七天方案；這項方案主張，美國若履行兩國6月備忘錄中的一系列措施，伊朗便重新開放海峽。伊朗外交部長阿拉奇近日也在非公開會談中表示，若美國放寬制裁，德黑蘭願意讓核子監察人員重返遭轟炸的設施。

美軍在戰爭期間一直維持約20艘軍艦駐守中東，執行封鎖伊朗港口及護送商船通過荷莫茲海峽等任務。分析人士警告，長期維持三個航艦打擊群，將使美國海軍原已吃緊的戰備狀況進一步惡化。

美國國會研究處前海軍分析師歐洛克（Ronald O’Rourke）表示，即使長期維持兩艘航艦駐守當地，也會對航艦部隊構成壓力；若增至三艘，負擔將明顯加重。林肯號航艦先前出海九個月，福特號更連續部署11個月，已凸顯美軍長期作戰對官兵和艦隊造成的壓力。