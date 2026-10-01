美軍駐英基地疑成伊朗目標 內唐亞胡：曾示警英政府

以色列總理內唐亞胡表示，以色列曾經警告英國，伊朗正策劃襲擊一處空軍基地，他同時批評英國政府因以色列對待巴勒斯坦人的方式，持續向以色列施壓。

法新社報導，英國首相柏南（Andy Burnham）昨天表示，有「強烈跡象」顯示伊朗涉入費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）附近的可疑活動。英國允許美軍使用費爾福基地執行針對伊朗的防禦性打擊。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）美東時間9月30日晚間向福斯新聞（Fox News）表示，以色列是在英國政府於9月8日宣布對以色列在約旦河西岸（WestBank）屯墾區商品實施制裁前不久，向英國通報伊朗的這項攻擊陰謀。

內唐亞胡告訴福斯新聞主持人尚漢尼提（SeanHannity）：「我們把情報交給英國，指出有襲擊將發動，這是伊朗支持的攻擊。結果差不多是隔天，他們就對我們祭出制裁。」

美國總統川普（Donald Trump）稍早也表示，這起事件可能涉及伊朗。當時有居民通報在通往費爾福基地路上停放的廂型車附近看到蒙面男子。

柏南7月底上任以來，對以色列立場轉趨強硬，並認為前任首相對以色列不夠強硬。他是在約旦河西岸發生一連串以色列屯民對巴勒斯坦人的暴力事件後，對以色列實施制裁。