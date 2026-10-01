歐盟柴油每公升81元創新高 中東戰爭衝擊燃料供應

根據歐盟執行委員會今天公布的資料，歐盟各國加油站柴油平均價格創下每公升2.24歐元（約新台幣81元）新高；中東戰爭爆發前，這個數字為1.59歐元。

法新社分析歐盟各國自2005年起每週提交至布魯塞爾的數據，發現12個成員國的柴油價格創下歷史新高，包括比利時、義大利、羅馬尼亞與波蘭。

柴油在丹麥、荷蘭與芬蘭突破每公升2.50歐元，在德國也達到2.44歐元。柴油是公路貨運及農業機械使用的主要燃料。

比利時柴油平均價格本週達到每公升2.43歐元，上週則為2.39歐元。

在義大利，柴油價格上漲7歐分至2.35歐元；法國本土（不含海外領土與科西嘉）加油站平均售價為每公升2.37歐元，價格略微下降。

燃料價格自2月以來持續上漲，主因為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉，該海峽是波斯灣運輸化石燃料的關鍵航道。其後，葉門青年運動（Houthi）在紅海封鎖沙烏地阿拉伯出口，加上烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠，進一步推升市場壓力。