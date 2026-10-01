快訊

台指期夜盤上演多空拉鋸戰！高評價、高基期族群慎防拉回

川普爆「偉大的台灣晶片公司投資5000億美元」 親揭伊朗戰爭為何不善罷干休

周揚青驚爆醫美後遺症大爆發 親口認了「臉部饅化」真實現況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟柴油每公升81元創新高 中東戰爭衝擊燃料供應

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

根據歐盟執行委員會今天公布的資料，歐盟各國加油站柴油平均價格創下每公升2.24歐元（約新台幣81元）新高；中東戰爭爆發前，這個數字為1.59歐元。

法新社分析歐盟各國自2005年起每週提交至布魯塞爾的數據，發現12個成員國的柴油價格創下歷史新高，包括比利時、義大利、羅馬尼亞與波蘭。

柴油在丹麥、荷蘭與芬蘭突破每公升2.50歐元，在德國也達到2.44歐元。柴油是公路貨運及農業機械使用的主要燃料。

比利時柴油平均價格本週達到每公升2.43歐元，上週則為2.39歐元。

在義大利，柴油價格上漲7歐分至2.35歐元；法國本土（不含海外領土與科西嘉）加油站平均售價為每公升2.37歐元，價格略微下降。

燃料價格自2月以來持續上漲，主因為荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉，該海峽是波斯灣運輸化石燃料的關鍵航道。其後，葉門青年運動（Houthi）在紅海封鎖沙烏地阿拉伯出口，加上烏克蘭打擊俄羅斯煉油廠，進一步推升市場壓力。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗荷莫茲王牌威力大減！石油流量恢復近8成 為何油價仍高居不下？

放話抑制油價 川普：禁柴油出口...非常認真看待

法國義大利9月通膨率飆升 歐洲央行再度升息機率增

中東石油出口回到戰前水準

相關新聞

美軍駐英基地疑成伊朗目標 內唐亞胡：曾示警英政府

以色列總理內唐亞胡表示，以色列曾經警告英國，伊朗正策劃襲擊一處空軍基地，他同時批評英國政府因以色列對待巴勒斯坦人的方式，...

伊朗稱收到美方終戰回覆！盧比歐「失去耐心」要求代表團離境

伊朗今天表示，他們已收到美國對伊朗最新終戰提案的回覆。美國兩名官員今天表示，美國國務卿盧比歐已要求伊朗外交部長與參與聯合...

美軍駐英基地疑成恐攻目標 英相柏能：相信伊朗涉入

英國首相柏南今天表示，有「強烈跡象」顯示伊朗涉入週末一處空軍基地附近的可疑活動，不過伊朗大使館稍早否認與此有關，警方昨天...

美軍撤離伊拉克 當地安全陷真空…專家：伊朗側翼民兵、IS恐壯大

美軍九月卅日撤離伊拉克，結束逾廿三年、耗資約一點七兆美元的伊拉克戰爭。分析家認為，美軍撤出可能進一步壯大獲伊朗支持的民兵組織，也可能讓「伊斯蘭國」（ＩＳ）重新集結，引發外界對安全真空的憂慮。

荷莫茲運量恢復至戰前8成 「3原因」讓國際油價依然高漲

ＣＮＮ報導，在美國海軍大力護航下，波斯灣產油國正把大量原油通過荷莫茲海峽運送，上周經海峽運送的原油與石油產品已恢復至戰前近八成，中東整體原油流量更回到戰前百分之九十八，顯示伊朗正逐漸失去荷莫茲海峽這張重要經濟王牌。不過，油流大幅恢復並未讓油價明顯回落，九月以來油價多數時間仍高於每桶一百美元，主要原因包括全球石油庫存持續下降、成品油供應仍吃緊，以及市場擔心伊朗進一步反擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。