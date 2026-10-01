伊朗稱收到美方終戰回覆！盧比歐「失去耐心」要求代表團離境

伊朗今天表示，他們已收到美國對伊朗最新終戰提案的回覆。美國兩名官員今天表示，美國國務卿盧比歐已要求伊朗外交部長與參與聯合國大會的伊朗代表團提前離開紐約。

綜合美聯社和路透社報導，儘管美伊戰事未歇，美國總統川普政府仍向伊朗總統、外交部長及他們的代表團核發簽證，但附帶嚴格限制，讓他們得以出席世界領袖齊聚的聯合國大會。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）上週在聯大發表演說後隔天即離開紐約，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則留在當地，表面上是為了參與和美方的間接談判，議題包括開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、結束衝突及恢復有關伊朗核子計畫的談判。

根據部分說法，阿拉奇原本計劃在紐約待到今天。

美國兩名知悉決策的不具名官員表示，伊朗與卡達斡旋人士上週末會談幾無進展後，盧比歐失去耐心，他9月28日告訴伊朗方面，阿拉奇和他的代表團必須立即離開紐約。

其中一名官員透露，盧比歐認為伊朗代表團已「待太久」，既然聯合國高層會談已結束就應離開。阿拉奇一行人昨天清晨離開紐約。

美國新聞網站Axios報導說，盧比歐當時要求他們立即離開美國。

美伊談判陷入僵局，伊朗上週提出一項方案，內容包括美國解除對伊朗港口的封鎖，伊朗則在7天內重啟荷莫茲海峽。川普9月26日表示，他已拒絕這項提案，但阿拉奇說德黑蘭當局並未收到正式拒絕通知。

伊朗政府發言人今天在社群平台X發文說，阿拉奇已向伊朗政府轉達美方回覆。

伊朗官員未透露美方回應的具體內容，也未說明是否為拒絕。