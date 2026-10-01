美聯軍撤離伊拉克 川普宣告勝利

美國主導的聯軍部隊已撤離伊拉克，外界擔心此舉將助長親伊朗武裝派系勢力，但美國總統川普今天表示，撤離伊拉克是華府的「勝利」

法新社報導，川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「今天是美國的勝利、伊拉克的勝利，也是擊敗伊斯蘭國（ISIS）的決定性勝利。」

川普指出，伊拉克現在有一名「很棒」的總理。他還提及：「我可以選擇留下或離開，而我毫無疑問覺得，美國回家的時候到了！」