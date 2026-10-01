荷莫茲運量恢復至戰前8成 「3原因」讓國際油價依然高漲

ＣＮＮ報導，在美國海軍大力護航下，波斯灣產油國正把大量原油通過荷莫茲海峽運送，上周經海峽運送的原油與石油產品已恢復至戰前近八成，中東整體原油流量更回到戰前百分之九十八，顯示伊朗正逐漸失去荷莫茲海峽這張重要經濟王牌。不過，油流大幅恢復並未讓油價明顯回落，九月以來油價多數時間仍高於每桶一百美元，主要原因包括全球石油庫存持續下降、成品油供應仍吃緊，以及市場擔心伊朗進一步反擊。

海事數據追蹤公司Kpler指出，上周經荷莫茲海峽運送的原油與成品油合計平均每日達一三一○萬桶，已恢復至戰前近八成。不過，原油運輸恢復並未同步改善下游供應。摩根大通則估計，若將經海峽及其他替代路線運出的原油一併計算，中東整體原油流量已恢復至戰前百分之九十八。

Kpler大宗商品研究主管史密斯表示，「很明顯伊朗正在失去對荷莫茲海峽的影響力」。

目前波斯灣產油國採取複雜的接駁方式運油，包括由軍方護航油輪穿越荷莫茲海峽，部分船隻還會以較隱蔽方式通行，之後再將原油轉裝至其他船隻，以降低運輸風險。

不過，這種模式代價高昂，美軍為確保石油順利通過海峽，正投入大量軍事資源。

另一方面，全球石油庫存仍持續消耗。摩根大通估計，自伊朗戰爭爆發以來，全球石油庫存已減少約廿億桶，目前市場尚未失控，除了靠管線改道、美軍協助接駁，也仰賴波斯灣以外產油國增產，以及全球需求下降。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃坦言，目前難以預測美伊局勢最終將如何發展，真正關鍵的問題已不是戰爭會持續多久，而是全球市場還能靠庫存支撐多久；一旦庫存不足以滿足需求，油價恐怕會大幅上漲，藉此壓低需求。

儘管原油流量已大幅恢復，消費者仍幾乎感受不到油價壓力緩解。九月以來國際油價持續站在每桶九十美元以上，多數時間超過一百美元。摩根大通指出，中東成品油出口量目前仍僅有戰前百分之五十八，顯示燃料供應依舊吃緊。