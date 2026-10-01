美軍撤離伊拉克 當地安全陷真空 專家：伊朗側翼民兵、IS恐壯大

美軍九月卅日撤離伊拉克，結束逾廿三年、耗資約一點七兆美元的伊拉克戰爭。分析家認為，美軍撤出可能進一步壯大獲伊朗支持的民兵組織，也可能讓「伊斯蘭國」（ＩＳ）重新集結，引發外界對安全真空的憂慮。

美國這項撤軍行動受到伊朗及其盟友歡迎，視為一項勝利。二○二四年美國總統拜登與伊拉克達成撤軍協議，並由川普政府執行。川普七月接見伊拉克總理柴迪時表示，美國已不再需要在伊拉克駐軍，並稱伊拉克已有能力承擔自身安全。

但美軍撤離之際，美國與伊朗的衝突讓伊拉克深陷區域戰火。華爾街日報報導，美伊戰事前兩個月，伊朗支持的武裝組織及伊朗部隊對伊拉克境內美國外交及軍事設施發動逾六百次攻擊，美國駐巴格達大使館也頻繁發布安全警告。

伊朗支持的民兵長期在伊拉克擁有影響力。美國官員及防務專家表示，美國今年二月底開始轟炸伊朗後，伊朗加強援助伊拉克民兵，提供槍械、無人機及短程火箭，近期甚至出現射程更遠的飛彈與無人機。伊拉克境內的無人機攻擊，近日還一度迫使沙烏地阿拉伯關閉重要輸油管線。

這次撤軍距離二○○三年美軍主導推翻伊拉克獨裁者海珊已廿三年。當年的入侵引發長期動盪，最終促成ＩＳ崛起。美軍二○一一年底撤離後，不到三年又重返伊拉克，協助伊拉克部隊在二○一四年至二○一七年間擊敗ＩＳ。廿多年戰爭期間，約有四千五百名美軍在伊拉克陣亡。

儘管伊拉克民眾普遍歡迎美軍撤離，仍有人擔心伊拉克部隊不足以獨力維持安全。伊拉克政府要求伊朗支持的民兵交出武器，但部分民兵組織拒絕。親伊朗民兵組織「賽義德烈士旅」發言人表示，這些武器是為了「主權與自由」。

此外，ＩＳ雖已失去近十年前建立的「哈里發國」，但仍暗中活動。伊拉克安全官員警告，美軍撤出可能讓這些武裝分子重新活躍。