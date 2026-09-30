傳伊朗收到美對7天停火計畫回應 執行順序成主要分歧

一名知情官員向路透社透露，伊朗外交部長阿拉奇已透過卡達調解者收到美方對7天停火方案的回應，而雙方主要歧見在於相關措施的執行順序。

路透社報導，這名官員表示，阿拉奇（AbbasAraqchi）預計今天在德黑蘭討論美方的回應。

伊朗上週提出一項7天停火方案，根據阿拉奇的說法，若達成所需條件，這項計畫可望讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放，並恢復正常海上通行。不過，美國總統川普（Donald Trump）隨後拒絕這項提案，促使卡達進一步居間協調。

這名官員指出，卡達調解者本月28日從美國返國途中會晤阿拉奇及其團隊，並傳達華府的回應。

該官員說，正在傳閱的文件概述了一項為期7天的建立互信計畫，旨在讓美伊雙方回到6月達成的諒解備忘錄的強化版本，其中包括對伊朗核計畫採取具體措施。這名官員並未進一步說明細節。

官員補充，雙方分歧目前聚焦在採取措施的順序，而非計畫內容本身。