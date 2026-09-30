五角大廈：美國正式結束在伊拉克任務

美國戰爭部今天表示，隨著美軍撤離伊拉克庫德斯坦地區（Kurdistan）的阿比爾（Erbil）空軍基地，美國已「正式結束」在伊拉克對抗聖戰分子的任務。

法新社報導，五角大廈在聲明中表示：「今天，美國與我們的聯盟夥伴正式結束在伊拉克的『堅定決心行動』（Operation Inherent Resolve），此舉符合2024年9月的美國－伊拉克聯合聲明及美國國家利益。」

美國前總統拜登（Joe Biden）任內，於2024年與巴格達達成的撤軍協議，現由正與伊朗交戰的總統川普（Donald Trump）政府執行。

儘管伊拉克民眾普遍歡迎美軍最終撤離，憂心伊朗支持組織勢力坐大的人士認為為時過早。

美軍於2003年入侵伊拉克，推翻遜尼派穆斯林獨裁者海珊（Saddam Hussein）後繼續占領伊拉克、扶植什葉派主政，並且與叛亂勢力交戰多年，直到2011年底才撤軍。

不到3年後美軍重返，在2014年至2017年的重大戰爭中，協助伊拉克部隊擊敗遜尼派極端聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）。

2003年至2011年的「伊拉克自由行動」（OperationIraqi Freedom）期間陣亡美軍人數約為阿富汗戰爭的兩倍。阿富汗戰事2021年以美方倉促撤軍收場。

近年來，伊拉克是唯一同時與美國及伊朗維持緊密政治和軍事關係的國家，這也導致伊拉克領土有時淪為雙方的代理人戰場。