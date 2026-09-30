美軍撤離伊拉克 外界憂伊朗代理勢力與IS恐伺機壯大

美軍今天撤離在伊拉克境內剩餘的軍事基地，引發外界對安全真空的憂慮。分析人士認為，美軍撤出可能進一步壯大獲伊朗支持的民兵組織，也可能讓死灰復燃的「伊斯蘭國」（IS）重新集結。

路透社報導，這項撤軍行動受到伊朗及其盟友歡迎，視為一項勝利。撤軍協議2024年於前美國總統拜登任內達成，並由川普政府執行；美國目前與伊朗交戰，而伊朗透過代理勢力在伊拉克擁有相當大的影響力。

這次撤軍距離2003年美軍主導的部隊推翻伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）已經23年。當年的入侵隨後引發動盪與混亂，最終促成IS崛起。

儘管美軍撤離受到伊拉克民眾普遍歡迎，但仍有人擔心，接受美國訓練與資助的伊拉克安全部隊仍不足以保護這個國家。在20多年戰爭中，共有4500名美軍人員在伊拉克陣亡。

伊拉克分析師、擔任安全部隊顧問的巴哈德利（Jassim al-Bahadli）表示：「過去20年的教訓是，安全真空可能極其危險。」

美軍於2003年入侵伊拉克，之後佔領伊拉克及扶植以什葉派為主導的政府，並展開長達數年的反叛亂作戰。最初的對手是效忠海珊的勢力，之後轉為蓋達組織（al-Qaeda）。美軍於2011年底撤出伊拉克。

不到3年後，美軍又重新返回伊拉克，協助伊拉克部隊擊敗遜尼派武裝組織IS，雙方在2014年至2017年間爆發大規模戰爭。

在「伊拉克自由行動」（Operation Iraqi Freedom）中陣亡的美軍人數，約為同時期阿富汗戰爭的兩倍。阿富汗戰爭最終於2021年以美軍倉促撤離告終。

在今年與伊朗爆發的衝突中，美方公布的18名陣亡軍人中，有7人是在伊拉克陣亡。

伊朗表示，他們的最終目標是迫使美軍撤出整個中東。伊朗將美軍撤離伊拉克視為其在中東各地結盟武裝組織所組成的「抵抗軸心」（axis of resistance）的一項勝利。

駐巴格達政治分析師尤尼斯（Ahmed Younis）說：「更令人擔憂的未必是伊朗直接介入，而是西方軍事力量撤出後，伊朗的代理勢力可能因此更加有恃無恐。這些團體可能試圖擴大自身在國家政策制定中的角色，並鞏固其在政府重要機構中的勢力。」

一些伊拉克安全官員，包括聯邦政府及北部半自治庫德族地區的官員表示，美軍撤離也可能讓IS武裝分子重新活躍。

儘管IS自封的哈里發國（caliphate）近10年前已被擊敗，但這個組織仍保有潛伏細胞網絡。

在勢力最鼎盛時期，IS曾控制伊拉克約1/3土地，並殺害數千人。其中數百人遭武裝分子拍攝影片，記錄他們在一處前美軍基地內遭殺害的畫面。

過去，美軍一直向伊拉克安全部隊提供有關IS動向的重要情報、空中監視及偵察支援。

曾經對抗IS的伊拉克退休將領朱布瑞（Mohammedal-Jubouri）指出：「現在最重要的問題，是伊拉克的安全機構是否已經為聯軍撤離後的階段準備一套可行的『B計畫』。」

他說：「最壞的情況之一，是IS取得武裝無人機或簡易爆炸無人機，而此時伊拉克仍缺乏足夠的防空能力，無法有效應付這類威脅。」