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巴格達取得豁免 美國允許伊拉克聖城與伊朗間航班

中央社／ 巴格達29日綜合外電報導

伊拉克交通部今天表示，美國已給予伊拉克航空（Iraqi Airways）豁免，允許其飛往伊朗

法新社報導，伊拉克交通部發表聲明說，總理柴迪（Ali al-Zaidi）與交通部長哈薩尼（Wahb al-Hasani）奔走之下，「成功為伊拉克航空取得特別豁免，以營運飛往伊朗伊斯蘭共和國的航班」。

一名政府官員告訴法新社，這項豁免適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫（Najaf）的朝聖者。

機場消息人士告訴法新社：「機場昨天接獲通知，伊拉克各航空公司可以飛往伊朗，但目前尚無航班時刻表。」

交通部表示，航班預計將於10月從納加夫起飛，「一旦完成必要的組織準備」。

伊拉克政府上週曾表示，在針對伊朗航空業的制裁生效後，正與美國展開談判以尋求豁免。

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