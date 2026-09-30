巴格達取得豁免 美國允許伊拉克聖城與伊朗間航班
伊拉克交通部今天表示，美國已給予伊拉克航空（Iraqi Airways）豁免，允許其飛往伊朗。
法新社報導，伊拉克交通部發表聲明說，總理柴迪（Ali al-Zaidi）與交通部長哈薩尼（Wahb al-Hasani）奔走之下，「成功為伊拉克航空取得特別豁免，以營運飛往伊朗伊斯蘭共和國的航班」。
一名政府官員告訴法新社，這項豁免適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫（Najaf）的朝聖者。
機場消息人士告訴法新社：「機場昨天接獲通知，伊拉克各航空公司可以飛往伊朗，但目前尚無航班時刻表。」
交通部表示，航班預計將於10月從納加夫起飛，「一旦完成必要的組織準備」。
伊拉克政府上週曾表示，在針對伊朗航空業的制裁生效後，正與美國展開談判以尋求豁免。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。