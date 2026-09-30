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伊朗貨幣兌美元貶至歷史新低250萬里亞爾 凸顯經濟困境
伊朗貨幣里亞爾匯價今天貶至歷史新低，首都德黑蘭的交易商要用超過250萬里亞爾才能換到1美元，鮮明反映中東戰爭如何持續侵蝕伊朗經濟。
美聯社報導，伊朗貨幣兌美元原本的歷史低點是在本月2日創下，當時跌到220萬里亞爾。自從美國和以色列2月28日空襲伊朗引發戰爭以來，里亞爾匯價已數度刷新歷史低點紀錄。
伊朗經濟原已因國際制裁而多年來窘迫，今年美伊戰爭爆發後，伊朗又遭到美國對其石油出口實施海上封鎖及新一波措施的制裁，國家經濟如自由落體般走下坡。
美國總統川普（Donald Trump）和其高層幕僚堅持認為，伊朗經濟無法再承受衝突的衝擊太久；他們並曾表示，相信伊朗終將被迫投降。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天接受福斯新聞台（Fox News）訪問時也說，伊朗經濟正走向「巨大災難」。
他表示：「當你使他們無法販售石油或因為受到制裁而拿不到錢，這不只讓他們受到懲罰，也阻止他們能夠取得資金來用於試圖殺害美國人、世界各地其他人和他們的人民，或是用於打造武器來威脅世界，以及最終發展成核武計畫。」
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